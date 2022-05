Al mundo van las coplas: Jairo en el "Hugo del Carril"

La soledad se transformó en una aliada para Jairo en los últimos tiempos. A veces dura, cuando lo acompañó en el momento que su esposa, Teresa Sainz de los Terreros, falleció en agosto del año pasado luego de padecer varias dolencias irrecuperables; en otras más consoladora y amiga, cuando en pandemia lo ayudó a fluir y terminar de proyectar "50 años de música", su último disco que recorre la extensa carrera del artista y detuvo su gira cuando comenzaron las restricciones y los problemas de salud se aposentaron en su cuerpo.

Nuevamente, ese estadio solitario estará hoy a su lado, pero se quedará a un costado cuando suba al escenario de la Sala "Hugo del Carril" del Centro Cultural Puente Blanco para la presentación que postergó en diciembre pasado porque contrajo COVID-19. La cita con el cantor será a las 22 y las entradas se consiguen desde 2.200 pesos.

Para Jairo, el disco por sus cincuenta años es un disco de celebración y homenaje, donde varios artistas participan de diferentes géneros musicales que se unieron para honrarlo. Tuvo la oportunidad de grabar con Luciano Pereyra, Abel Pintos, Eruca Sativa, Raly Barrionuevo, Lisandro Aristimuño y Nahuel Pennisi, quienes, según contó el artista, salieron del estudio de grabación con los ojos inundados de emoción.

"Fueron momentos de mucho compañerismo y amor por la música. Todos vinieron con un entusiasmo maravilloso. Ahora preparamos el segundo volumen con producción de Lito Vitale", contó Jairo, quien recordó un momento especial que vivió junto a Abel Pintos, que no pudo contener su emoción al grabar "Milonga del trovador".

Ahora es momento de que las emociones se transmitan al público puntano. "Es una provincia que visité por muchos años, no los suficientes. Me entristeció no ir en diciembre, pero ahora vamos por una revancha poderosa", adelantó.

Jairo pasó por algunos momentos de dolor y pérdidas más allá de la pandemia, y regresar a los escenarios con un disco tan sentimental y querido le alivió el corazón.

"Fue un tiempo muy duro para mi familia y para mí. La gira es un baño de gloria hasta el momento por la afectividad de la gente. Vivo una suerte de sueño y reverdecer de laureles", agregó el artista, que recibió el mes pasado la mención de honor "Juan Bautista Alberdi" en el Congreso Nacional por su extensa carrera. Jairo expresó que no es la primera vez que se lo otorgan, "pero cada reconocimiento es especial y bien recibido".

DÍA: Viernes 6 de mayo

HORA: 22

LUGAR: Sala "Hugo del Carril"

ENTRADA: Desde 2.200 pesos

MM