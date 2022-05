La Unidad Coronaria del "Ramón Carrillo" realizó el primer implante

Realizaron con éxito el primer implante de un cardiodesfibrilador en la Unidad Coronaria del Hospital Central “Ramón Carrillo” a Juan Domingo Barzola, un quinense veterano de la Guerra de Malvinas. La intervención la llevó a cabo el equipo de cardiología a cargo del doctor José Francisco Femenia Frascaroli.

Barzola había sufrido un ACV que le paralizó la parte izquierda del cuerpo y eligió el "Ramón Carrillo" para atenderse. “Yo no quería ir a ningún otro lado que no sea acá. Incluso tuve la posibilidad de irme en avión a Buenos Aires al ‘Favaloro’ pero si me tenía que morir, muero en San Luis", expresó el excombatiente.

Tras la exitosa intervención, la esposa de Barzola desde hace casi 50 años, María Inés Duarte dijo: “Estoy emocionada porque lo han atendido tan bien en este hospital, les voy a estar agradecida a los doctores toda la vida”.

Por su parte, la jefa de la Unidad Coronaria, doctora Cecilia Juárez, indicó: "Estaba internado en la sala de moderados, se complicó y pudimos resolver de manera rápida, por ser el primero que se coloca en el hospital, es motivo de alegría para el equipo de cardiología".

La intervención quirúrgica fue realizada por José Francisco Femenia Frascaroli, discípulo del doctor Josep Brugada Terradellas, uno de los referentes de la cardiología del mundo. “Se formó en Barcelona y está en nuestro equipo”, contó orgullosa la profesional.

El cardiodesfibrilador es un dispositivo que se le coloca a los pacientes con riesgo de muerte súbita por arritmia ventricular, hace de marcapasos y si hay algún tipo de arritmia maligna, hará de desfibrilador, disminuyendo el riesgo de muerte súbita, explicó Juárez.

El último día de internación, el quinense recibió la visita sorpresa del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, quien hizo un alto en su recorrida por el hospital junto a su par de Chaco, Jorge Capitanich, para celebrar con el primer paciente que recibió exitosamente esta compleja intervención cardiológica.

Recibieron una gran sorpresa al ver al primer mandatario entrar por la puerta. Foto: ANSL.

Barzola felicitó al Gobernador por la atención y tuvo la oportunidad de contarle su historia de combate; que formó parte de la defensa aérea en la isla Soledad, al sur de Puerto Argentino, donde cayó prisionero y fue transportado en el buque Norland hasta Puerto Madryn.

Finalmente, el paciente le recomendó a los puntanos "que el Hospital Ramón Carrillo sea la primera opción de atención para todos”, y agregó que "las instalaciones que hay acá no las van a ver en ningún lado".

Fuente:ANSL/SD.