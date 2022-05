Camila Lombardo: entre la ficción y la realidad

Cuando era una nena dos cosas movían las inquietudes de Camila Lombardo: el teatro y la música. Siempre le gustó disfrazarse, cantar y actuar, y su familia fue un apoyo fundamental para que, de a poco, la joven pudiera desarrollar esas habilidades. Los primeros escenarios que la vieron fueron los de su escuela en su provincia natal, Buenos Aires.

Pero las mayores oportunidades llegaron cuando, a sus 15 años, se mudó a San Luis. Aquí se integró a la comunidad friki y comenzó a interpretar a sus personajes favoritos del animé y de las películas de Disney. Hace unos meses, como parte de esa cultura, integra el plantel permanente de "Frecuencia friki", el exitoso programa de Radio Lafinur en el que habla de animé, series y películas.

Si bien para la joven de 19 años dejar la ciudad de Quilmes y a sus amistades fue muy duro, en San Luis no tardó en armar su vida y encontrar un lugar dentro de sus gustos. “Fue complicado irme, recién había festejado mis 15 años con mis amigos y fue como una fiesta de despedida. Pero igual sabía que otras puertas se iban a abrir. Encontré más oportunidades cuando me mudé; empecé a cantar en varios lugares en los que nunca imaginé en Buenos Aires que podría llegar. Además, me encontré con más libertad para hacer un montón de cosas con el cosplay y el animé, y me empecé a abrir muchísimo más; eso me alegró mucho”, recordó Camila.

Como la artista completa que es, Camila, además de interpretar a sus personajes favoritos, diseña y crea los trajes con los que hace su performance. Entre algunas de las series en las que se inspira para desarrollar sus actuaciones están el animé “Naruto”, “Demon Slayer” y una de las protagonistas de "Ataque a los titanes", Hange Zoe.

“A los más chicos les encanta porque son sus dibujos, que a ellos les gustan mucho. Te ven disfrazada y se emocionan, es muy divertido y hermoso recibir todo ese cariño”, expresó la chica, quien también interpreta a personajes de Disney como Pocahontas y a Elsa de "Frozen", la caracterización para la que usa su preciado vestido de 15.

Cada día Camila da un paso más en su carrera artística. De hecho, hace algunas semanas grabó en la Casa de la Música su primer EP, compuesto de dos canciones, una de The Clash, "Should I stay or should I go", y "Se dice de mí", el tango que inmortalizó Tita Merello y que tiene una reciente versión realizada por la telenovela latina-estadounidense, "Betty en Nueva York".

“También, grabamos un video de la canción de The Clash. Ese tema lo escuché por primera vez en la serie "Stranger things" y me encantó, sentí que era la canción indicada porque va muy bien con mi estilo punk rock”, sostuvo.

La próxima presentación de Lombardo será en Villa Mercedes, en la Maniatic Fest, un encuentro de fanáticos de todo lo relacionado al mundo friki y el animé que se hará el 21 de mayo. Allí, será jurado de un karaoke.

“Quiero motivar a la gente a que si hace algo, sea lo que sea, que salga y lo haga, porque la vida es ahora y nunca sabés lo que puede pasar ni cuándo será el último día. Sé que suena pesimista, pero es la realidad y es lo que ayuda a motivarnos a avanzar y seguir adelante por nuestros sueños”, afirmó.

Redacción/MGE