"La gente pregunta mucho, pero instala poco"

Al momento de adquirir servicios que le ayuden al consumidor a hacer rendir su dinero, las conversiones a Gas Natural Comprimido (GNC) en sus autos siempre estuvieron en el top de las opciones. Esquivar los altos costos de la nafta es un anhelo de aquellos conductores obligados a trasladarse muchos kilómetros a diario. Sin embargo, la crisis económica también afectó a los comercios del ramo y la actualidad es idéntica a la de muchos otros comercios.

"Las consultas siempre son muchas. Preguntan no solo precios, sino también cuestiones de consumo, porque a la gente se le hace insostenible seguir con sus autos a nafta por el tema de los aumentos. Hay muchos que necesitan recortar ese gasto y por eso llegan hasta nuestro local y preguntan. Pero la concreción, la instalación, está en el orden del 50% respecto a la cantidad de personas que consultan", afirmó Rodrigo Marcos, propietario de Nico Gas SRL.

"Tenemos muy buenas ofertas en el pago contado. Y en cuanto a la financiación con las tarjetas de crédito, a la gente se le hace muy difícil, porque muchos tienen sus plásticos ya al tope", manifestó Marcos.

"Desde principios de año la instalación es estable. No creció exponencialmente, pero es regular. Se mantuvo. De todos modos, es difícil de concretar, porque la inflación no se detiene. Los clientes a veces se apuran en instalar porque no saben cuánto aumentará la nafta el mes próximo", contó el comerciante.

"Hay gente que, por día, transita muchos kilómetros porque tiene muchos compromisos o lleva y trae a sus chicos al colegio y demás. Entonces sí le conviene la conversión al GNC. Cuando no pueden, optan por usar un solo auto y al restante lo dejan de lado. Es como una forma de ahorrar", reflexionó Marcos.

Actualmente, el equipo grande de GNC, con instalación incluida, con una autonomía de 200 kilómetros, tiene un valor de 100 mil pesos. "Es un equipo que en general tiene un costo de 130 mil pesos. Y al momento de ahorrar, respecto del gasto que tienen en nafta, es muy notoria la diferencia", consideró el comerciante.