La Mesa de Cuenca, el ámbito para discutir sobre caprinos

Toda ocasión es buena para que los productores se reúnan, intercambien experiencias, expongan sus problemas (que muchas veces son comunes a todos) y saquen conclusiones que les puedan servir a todos. La tarea en el campo suele ser muy solitaria, entonces los encuentros muchas veces sirven para que puedan exteriorizar lo que van acumulando por dentro en largas jornadas de trabajo.

La convocatoria que hizo el Ministerio de Producción para explicar de qué se trata el Programa de Desarrollo de la Cadena Caprina (Prodecca), además de entusiasmar a los criadores con la posibilidad de conseguir aportes para mejorar sus explotaciones, sirvió justamente para eso, porque el proyecto requiere de la conformación de una Mesa de Cuenca, que tuvo su génesis justamente en el encuentro que se llevó adelante en el Centro Ganadero de Santa Rosa del Conlara, del que participaron productores, técnicos de la Agricultura Familiar, funcionarios del programa Carnes San Luis y hasta una representante de Senasa.

Las 30 personas que llegaron hasta la ciudad norteña se mostraron entusiasmados desde el vamos. Primero con lo que contaron sobre la nueva iniciativa Gabriela Delgado y Juan Manuel Celi Preti, que además de ser funcionarios del Ministerio tienen experiencia en este tipo de programas porque manejan la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que distribuye los aportes de las leyes caprina y ovina, que tiene una estructura similar. Y después, cuando los invitaron a presentarse y exponer de manera individual, casi de manera automática "rompieron filas" y acomodaron las sillas en ronda, lo que favorece el diálogo cara a cara. Un buen síntoma que luego se tradujo en una jornada muy provechosa para todos.

“Aclaremos de entrada que el término ‘cuenca’ no solo se usa a lo relacionado con la leche, también le cabe a la carne y los subproductos. Estamos acá para armar esta Mesa de Cuenca, que es un requisito que impone el Ministerio de Agricultura de la Nación para poder canalizar los aportes del programa de desarrollo caprino. De esa mesa deben surgir los proyectos”, dijo Delgado antes de las presentaciones, quien agregó que “la Mesa de Cuenca es la que debe elaborar el Plan de Cuenca del cual ya tenemos un borrador en la provincia y tiene un rol fundamental, por eso me interesa que se sumen muchos productores”.

Presentaciones en ronda

Como las características del Prodecca se detallan aparte (ver recuadro), resulta interesante reproducir lo que pasó en la conformación de la Mesa de Cuenca, porque la participación de algunos productores fue muy interesante, lo mismo que las dudas que expusieron. Por ejemplo, Javier Dupuy, un productor de La Toma que es ingeniero agrónomo y siempre muestra inquietudes, inquirió sobre la continuidad del programa, a lo que Celi Preti le respondió que esta primera etapa se extenderá hasta marzo del año que viene, “por lo que no hay mucho tiempo para armar los proyectos”. Y sobre el futuro, el jefe del programa Producción Agropecuaria agregó que “si tiene éxito, habrá un Prodecca 2 el año que viene”.

Reglas claras y comercialización

Rodolfo Kelisek, quien tiene un tambo modelo y fabrica quesos de cabra en cercanías de Concarán, les pidió a todos que se planteen con qué calidad de productos quieren avanzar, “para poder manejar las mismas reglas para todos”. El productor, que también es metalúrgico y no para de crecer con su emprendimiento, cree fundamental “que haya premios y castigos para incentivar a los que cumplen, también sería bueno estandarizar la producción”, y cree que “hay muchos productores que creen que están bien en la situación actual, no les interesa avanzar, esos no deberían tener las mismas chances”.

También dejó su impronta Leonardo Janjetic, un técnico de campo de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci), que coordina la Unión de Productores Caprinos asentada en el Departamento Junín. “La Ley Caprina quedó corta en su mirada, por eso es bienvenido este nuevo programa. Me resultó interesante lo de los fondos rotatorios, hay que fortalecer a las organizaciones, apoyar a los jóvenes, crear una escuela de producción de cabras para que tengan capacitación permanente, mejor sanidad y buenos canales de comercialización”, propuso, englobando así posibles propósitos para destinar algún aporte.

Con la discusión ya instalada, Celi Preti les pidió que piensen en los inconvenientes que deben sortear a diario: “¿Hay fallas en la oferta estacional?, ¿Falta leche para producir más quesos en San Luis?”, preguntó con acierto, conocedor de que son dos de los problemas recurrentes, ya que las pariciones no son ordenadas y establecimientos como Los Nadis, cuyo dueño estaba en la reunión, tienen problemas para conseguir la materia prima para sus exquisitos quesos artesanales de cabra. El propio Abel Buttazzoni tomó la palabra para corroborar estos dichos, ya que confirmó sus carencias: “Me faltan proveedores de leche de cabra de calidad, algunos vienen a ofrecerme, pero no tienen luz, ¿cómo voy a confiar en esa materia prima si no tiene el frío suficiente?”, se preguntó, para agregar que “la leche de cabra es muy sensible, si no se enfría rápido, se pone ácida. Hay que enseñarle a la gente a producir, muchos no tienen posibilidades”, enlazando su inquietud con la de Janjetic y la escuela caprina.

Entre las inquietudes, los productores nombraron la calidad de los productos, la falta de leche para hacer quesos y la oferta estacional.

Luis Cisneros, quien aprovechó un aporte de la Ley Caprina para fortalecer su producción de forraje hidropónico en Cortaderas, aportó otra mirada, más social: “Se está destruyendo lo rural por los loteos que hay en las zonas turísticas, cada vez queda menos tierra para producir, porque nos limitan los terrenos. En mi zona no hay asociaciones de productores y veo que son fundamentales para aprovechar este programa”, deslizó, ya que el dinero no será destinado a personas físicas, sino a organizaciones con personería jurídica que nucleen a varios emprendedores caprinos.

En ese sentido, Roberto Funes está un paso adelante porque él forma parte de la asociación de productores El Buen Chivo, de Potrerillos. “El principal problema de mi zona, en las alturas de San Martín, es la falta de pasturas porque hace mucho que no llueve. El Ministerio de Producción nos ayudó con genética, pero fallamos a la hora de comercializar. Y es cierto lo de la estacionalidad, en diciembre suelo tener mucha leche, pero en esta época de frío, me falta”, reconoció.

Trabajo conjunto

A su turno, Liliana Bustos y Silvia Villegas, dos productoras de leche que proveen a Los Nadis, apuntaron a que les cuesta tener una producción constante y al trabajo conjunto para lograr calidad. Y Dupuy retomó la palabra para pedirles a los funcionarios que faciliten información sobre cómo hay que asociarse, además de aportar ideas innovadoras sobre servicios conexos. “Los chivos son un gran factor de limpieza que podrían aprovechar los municipios para despejar terrenos baldíos, pagándoles a los productores; también evitan los incendios en el sotobosque, está probado en las estadísticas”, aseguró.

Cuestiones sanitarias

Del "otro lado del mostrador", porque se trata de funcionarios de distintos niveles y ocupaciones, Verónica Frigidi (Senasa) y Martín Rodríguez (Carnes San Luis), también aportaron lo suyo, además de confirmar que están listos para participar del Prodecca. “Falta formalización, hay muchos productores sin Renspa ni Renaf, que son los registros necesarios para moverse y comercializar. De esa manera no pueden entrar en el radar de las políticas públicas. Y les aclaro que es muy fácil, solo necesitan fotocopia del DNI y del CUIT o CUIL. Hoy sus datos los tiene cualquiera en el celular, los actores estatales estamos para acompañarlos en estos procesos”, los alentó.

La industria frigorífica

Rodríguez, en tanto, aseguró que Sol Puntano “va a tener un papel importante en este proyecto, contamos con el frigorífico de Justo Daract, que fue recuperado por la provincia luego de estar concesionado, y tenemos otro para rumiantes menores en la escuela agraria de San Luis, más el Ciclo 2 que hacemos en la experimental. Hay que hacer una regularización formal del stock, con volumen podemos hacer transporte con refrigeración incluida, y también ofrecer servicio de faena. Los costos bajan muchísimo si ustedes se asocian para trabajar y aprovechar estos planes”.

Entes traccionadores. Los Nadis, que produce quesos, puede cumplir un rol clave.