Gustavo Acosta, con los pies sobre la tierra

En 2009, un periodista abordó a Kobe Bryant tras ponerse 2-0 con Los Angeles Lakers por encima de Los Orlando Magic en la final de la NBA y le preguntó: "¿Por qué no estás contento y celebrando si tienen la serie muy a su favor?". La respuesta del astro se volvió eterna y fue copiada infinidad de veces en todas partes del planeta básquet: "Aquí no hay nada que festejar, el trabajo aún no está terminado".

Ese mismo espíritu es el que abordaron los jugadores de GEPU y todo su cuerpo técnico tras la imponente victoria 92 a 82 sobre La Unión, conseguida en el “Carlos Delasoie” de Colón (Entre Ríos), en el primer juego de la final de la Conferencia Norte de la Liga Federal De Básquet. Hubo alegría, pero sobre todo mucha mesura.

El capitán y emblema del equipo Gustavo Acosta lo dejó bien claro en una charla con El Diario, aún empapado de sudor y con las revoluciones altísimas: “Hay que estar muy tranquilos, hemos ganado recién el primer cuarto de un partido muy largo. Hemos dado un buen paso, pero repito debemos mantener la calma”.

Tras dejar bien fijada su postura de no festejar por adelantado, dio un análisis sintético pero claro del partido: “Las sensaciones son muy buenas, la verdad que mantuvimos la cabeza fría en los momentos complicados, cuando ellos se vinieron e intentaron remontar siempre estuvimos fuertes y eso es un gran valor a destacar”, explicó el pívot, que metió 18 puntos, bajó 6 rebotes, dio 1 asistencia y recuperó 3 balones.

Internamente, Gustavo sabe que tienen una buena ventaja, que de local está el invicto de toda la temporada, el apoyo de la gente y hasta el pulóver de la cábala del entrenador que tampoco perdió nunca, pero sigue con la mentalidad voraz de no relajarse.

“Ahora tenemos dos partidos en nuestra casa, tenemos que aprovechar la localía, debemos estar concentrados y si no se puede definir en el primero, hay que hacerlo en el segundo. Y aunque sea reiterativo, insisto en que no debemos perder la calma”, cerró el gigante.

La serie tendrá el segundo juego el viernes 24 en el “Emilio Perazzo de Tomás Jofré y Rivadavia, a las 21. De ser necesario, si La Unión gana ese encuentro, el tercer partido será en el mismo escenario y en el mismo horario, el sábado.