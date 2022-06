Un criadero puntano de dogos argentinos compite en Europa

El criadero puntano de dogos argentinos Las Alcanas participará desde hoy y hasta el domingo en la exposición mundial canina World Dog Show 2020, en Madrid, España, con seis ejemplares de esa raza. El encuentro debía realizarse en 2020, pero la pandemia de COVID-19 retrasó el encuentro para este año.

Duilio Romero es el dueño del espacio de adiestramiento que está ubicado en el paraje Árbol Solo, en el Departamento Belgrano, y fue fundado hace casi treinta años. Actualmente, en el predio conviven 50 dogos adultos.

Romero se radicó en España hace nueve meses para trabajar en el criadero madrileño QBlanco, propiedad de Rebeca Vallellano, donde demuestra su pasión por el dogo argentino. Además de ser el criador de los perros, también es el handler de sus animales (presentador de los canes en las exhibiciones).

"En los últimos años, mis perros participaron en distintas exhibiciones en Europa y fui ganando un lugar muy importante como criador. Por esa razón, llegué un día a España y me ofrecieron un trabajo para venir, criar y poder participar en las principales exposiciones del viejo continente", precisó Duilio.

El criador va a intervenir en la muestra en las distintas categorías con seis dogos machos que se llaman “Reneé”, “Bucanero”, “Roco”, “Yacaré”, “Caldén” y “Quebracho”; todos nacieron en Las Alcanas. "La idea es ir pasando de grupo y seguir soñando para poner la raza en lo más alto que se pueda", resaltó.

Romero con "Bucanero" en Hungría. Foto: Gentileza Duilio Romero.

Para esta muestra, los perros están entrenando hace dos meses para estar en las mejores condiciones. "Hacen natación media hora día por medio y también trotan unos cuatro kilómetros por día. Además, deben tener una buena alimentación con proteínas, para que el perro esté bien físicamente y bien preparado", detalló.

La pasión por los dogos viene por su padre Arnaldo, quien tuvo su primer animal en 1968; en 1977 fundó un criadero que se llamó Las Vertientes. "En 1993 creó Las Alcanas, que lo puso a mi nombre y desde ese momento estuve a cargo del criadero, de donde sacamos varios perros que lograron muchos títulos a nivel nacional, sobre todo en los últimos siete años", señaló.

"Soy un criador a conciencia"

Romero siempre dice que es un criador distinto al resto de los adiestradores de dogos. "Los crío porque la raza me dio mucho. Viví con dogos desde que nací y ellos compartieron muchas cosas conmigo a lo largo de mi vida. En mi niñez aprendí a caminar agarrado a perros de esta raza. Fueron mis juguetes y Reyes Magos; estoy entregado a esta pasión. Soy un criador a conciencia. Es un amor que les tengo que nunca se perdió y es un estilo de vida también", describió.

Si bien admitió que la raza está considerada como potencialmente peligrosa, sostiene que el dogo argentino es superfamiliar. "Es un perro peligroso, pero depende de la crianza y la educación que le brinden. Es lo más manso que existe. Hay que saber enseñarle; es como criar a los hijos, si uno lo deja hacer lo que quiera, a los 18 años puede ser un delincuente o faltarle el respeto a sus padres. El dogo lo mismo. Entre los 15 y 18 meses pasa a ser adulto y si no le pusieron los límites en ese tiempo, seguro que morderá a su dueño", relató.

El handler resaltó que criar dogos no es para cualquier persona; deben conocer bien la raza y tener un espacio amplio para que pueda desplazarse. "Es muy bueno y familiar. Fue creado para trabajar en jauría con otros perros para cazar jabalíes, pumas y zorros", manifestó.

El criadero Las Alcanas cuenta en sus instalaciones con un museo donde hay imágenes con los comienzos del padre en la actividad, lo que realiza Duilio y lo que hacen sus hijos mayores, quienes continúan este camino por la pasión por los dogos. "La gente puede visitarlo para que vean cómo viven los perros y puedan disfrutarlos dentro del criadero. Hay fotos de exposiciones de perros muy importantes ganadas en Argentina y en otros países", señaló.

En el establecimiento aseguran que no crían la raza para que se vendan los cachorros, como ocurre con la mayoría de los criaderos. "Las personas que quieran criar un dogo se comunican conmigo y me explican para qué quieren el perro. Yo veo si están capacitadas para tener el animal, porque si no lo saben criar es como un arma. No puedo correr el riesgo de que un dogo de Las Alcanas sea agresivo, mate a un niño o ataque a un adulto porque quien lo adquirió no lo sabe educar", detalló.

Afirmó que solo cuando los compradores están capacitados los perros son vendidos. Actualmente, hay ejemplares del criadero de Las Alcanas en diferentes partes del mundo como en Bosnia, Italia, Croacia, Serbia, EE.UU., Chile, Bolivia, Perú y Colombia, entre otros.