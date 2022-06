La Brigada Solidaria retomó la limpieza de tanques de agua

La Brigada Solidaria continúa con actividades que aportan a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Esta vez, retomaron los operativos de limpieza de tanques de agua en las casas, que habían tenido que suspender debido a complicaciones de la pandemia. Lo hacen de forma gratuita, con personal voluntario y del Plan de Inclusión. Iniciaron el recorrido por el barrio Jardín del Sur.

"Esto es importante porque es una cuestión de salud particularmente. Por lo general es el agua con la que la persona se baña o lava los platos y hay muchas viviendas que tienen la conexión hecha de tal forma que también es la que consumen. Estos depósitos, si no se limpian, pasa el tiempo y se encuentra de todo; se forma una especie de gelatina muy de-sagradable que puede traer problemas", mencionó Carlos Ponce, el diputado nacional al frente de la organización, y agregó que las tareas también las llevan adelante en San Luis.

Esto es importante porque es una cuestión de salud. Si no se limpian, pasa el tiempo y puede traer problemas. Carlos Ponce

El legislador nacional dijo que en esta época del año, con los días fríos, es el mejor momento, ya que no se utiliza tanto el servicio como en el verano, y se recupera rápidamente, ya que hay mayor presión.

La Brigada en un inicio primero se contacta con referentes del complejo habitacional que piensan visitar para brindar una mayor tranquilidad y confianza al vecino.

"De tantos que hemos limpiado, fuimos perfeccionando el proceso. Subimos al techo, atamos el flotante, no desarmamos nada y tratamos todas las piezas con mucho cuidado, porque algunas tienen varios años. Utilizamos una manguera de una pulgada para vaciarlo y elegimos el lugar para el desagote", explicó Juan Pablo Ollier, uno de los trabajadores responsables de la tarea.

Evitamos meternos al tanque, usamos una mopa con lavandina y tratamos todas las piezas con cuidado. Juan Pablo Ollier

El hombre relató que evitan meterse adentro y que efectúan la higienización con la ayuda de una mopa. Luego aplican lavandina para desinfectar y utilizan un tapón para que no se filtre ninguna suciedad a la canilla del hogar. Todo el procedimiento lo efectúan rápidamente y toma entre quince y veinte minutos por casa.

Los trabajadores comentaron que han encontrado animales muertos como palomas y ratas. Otros suelen no tener las tapas protectoras, que pueden haberse volado o roto en algún acontecimiento climático.

"A mí me parece bárbara la idea. Cuando vino la chica a anotarme, me dio un poco de desconfianza porque me dijeron que era gratis, pero dije que sí y la verdad que hoy me sorprendieron, porque no es para nada fácil. Tiempo atrás lo hice de forma privada, les pagué a unos chicos, pero durante la pandemia nada", expresó Karina Lemos, una de las vecinas del barrio Jardín del Sur que accedieron a la propuesta.

Me parece bárbara la idea, desconfié cuando me dijeron que era gratis. Dije que sí y la verdad me sorprendieron. Karina Lemos

Mónica Pedernera, una de las encargadas de la administración y logística de la Brigada, dijo que con la agrupación llevan limpiando unos dos mil tanques aproximadamente y que piensan seguir haciéndolo, y buscan que la gente tome conciencia sobre el tema.