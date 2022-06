Estafó a nueve mujeres y les devolvió el dinero a siete

A casi 8 meses de haber sido descubierto por quedarse con el dinero de ayudas sociales de personas desempleadas y que sufren violencia de género mientras estaba a cargo del área de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Toma, Facundo Emanuel Devia llegó a un acuerdo con las víctimas mediante una Audiencia de Reparación y les devolvió el total sustraído. El pacto fue avalado por el juez Marcos Flores Leyes.

En su rol de funcionario, Devia era contratado por el Municipio de La Toma para realizar los trámites de ayudas económicas a personas víctimas de violencia de género o que no tenían empleo, aunque con esos datos el imputado creaba de manera fraudulenta, desde distintos celulares propios, usuarios de home banking en las entidades bancarias en las que era depositado el dinero de esas ayudas.

Una vez depositado el dinero de cada beneficio, Devia ingresaba a las cuentas y transfería la plata a la suya de Mercado Pago. Como para ingresar a algunas de esas aplicaciones el hombre precisaba el registro biométrico del titular, los notificaba de que debían presentarse en el Municipio para renovar el trámite y refería que si no lo hacían iban a darle de baja. En realidad, era para poder acceder nuevamente al usuario y seguir con la estafa.

Tras ser descubierto, surgieron 9 denuncias en su contra y el 5 de octubre del año pasado el juez Marcelo Bustamante Marone, quien instruía la causa, ordenó la detención de Devia y un allanamiento en su vivienda, en el barrio Norte de La Toma, en la que secuestraron tres celulares, $87.905 pesos, 23 tickets de movimientos bancarios de diferentes entidades, 5 tarjetas pertenecientes a los bancos Supervielle, Nación y Macro, y otras de Mercado Pago.

El hombre, de 30 años, estuvo tras las rejas ocho días y fue procesado por el delito de “Estafas reiteradas en concurso real”.

Ayer por la mañana, Devia devolvió peso por peso lo que robó ante los ojos del juez Flores Leyes, aunque trascendió que hubo dos de las nueve denunciantes que optaron por no seguir adelante con el proceso legal a pesar de que las restantes llegaron al pacto.

Esteban Bustos, defensor de siete de las víctimas, aseguró que “con mis clientas consideramos que alcanzamos un resultado procesal exitoso que no solo implicó el reconocimiento de la autoría, sino que hizo la devolución íntegra del dinero, cuando tal vez con otra figura del derecho penal hubiese tardado más tiempo o el dinero habría perdido valor”, dijo.

También contó que durante estos meses Devia cumplió una medida de coerción personal (pasó preso 8 días) y estuvo firmando de manera mensual el libro de procesados, además de estar inhibido para ocupar cargos públicos, entre otras resoluciones que dispuso el tribunal.

En diálogo con El Diario, una de las víctimas contó que pasó un mal momento con la estafa que sufrió de parte de Devia, ya que en ese momento era víctima de violencia de género y no podía contar con el dinero para sostener a sus hijos. “Él me conoce de hace muchos años y sabía la situación que yo pasaba, y no le importó absolutamente nada. Me puso pretextos durante cuatro meses, que había error de sistema y un sinfín de mentiras”, relató.

Recordó que, tras hablar con otras mujeres de la ciudad de La Toma, optó por descargarse ella misma la aplicación de home banking y los movimientos registrados fueron reveladores: “Cuando abrí el sistema figuraba que todas las transferencias se habían hecho al Mercado Pago de Facundo Emanuel Devia. Ahí optamos por hacer la denuncia”, recordó.

Dejando de lado lo monetario, la denunciante expresó que “es angustiante, porque acarreamos un problema serio, que es la violencia, y que se aprovechen así causa impotencia”, concluyó.

En total, el exempleado municipal devolvió algo más de 350 mil pesos, con lo que la acción penal queda extinta.

