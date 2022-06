La cifra de muertos continúa por debajo de los niveles prepandemia

Según los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSL) publicados en su página web, durante el primer cuatrimestre del 2022 la cifra de víctimas fatales por siniestros viales en el país sigue un 25 por ciento por debajo de los niveles prepandemia. San Luis no es la excepción, con un descenso que llega al 34 por ciento en relación al registrado para el mismo período de 2019. Aseguran que el sostenimiento de esta caída refleja, en general, una mayor conciencia a la hora de manejar.

El informe señala que en San Luis, en el primer cuatrimestre de este año se produjeron 18 accidentes de tránsito, que dejaron un total de 21 víctimas fatales. Esto significa que, comparado con el mismo período de 2019, las muertes disminuyeron un 34%. En la prepandemia se habían registrado 32 defunciones durante los primeros cuatro meses de ese año. En los primeros cuatro meses de 2022, los muertos por siniestros viales correspondieron: 19 a varones y 2 a mujeres. La mayoría mayores de 55 años.

La caída en el número de decesos confirma una tendencia, ya que la provincia había cerrado el 2021 con un descenso del 37% en la cantidad de víctimas fatales por accidentes de tránsito con respecto a 2019. El año pasado se produjeron 64 siniestros fatales, en los que fallecieron 69 personas. El 74% fueron varones y el 26%, mujeres. El 36% pertenecía a la franja etaria que ronda entre los 15 y 35 años.

Los especialistas aseguraron que la comparación se realiza en relación al 2019 debido a que durante 2020 existieron severas restricciones a la circulación por las medidas que impuso la pandemia en todo el país.

La ANSV destacó que a nivel nacional durante el primer cuatrimestre de 2022 se han producido 1.200 siniestros viales, que dejaron 1.339 muertes. Esto se da en un contexto de una circulación mayor, aproximada al 24%, con respecto al mismo período del año anterior. En promedio, fallecieron 11 personas por día, lo que está por debajo de la cifra histórica previa a la pandemia, de 15 víctimas por día.

El director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, destacó: "En la nación tenemos el nivel más bajo, desde el 2008 hasta ahora, de muertes producidas por accidentes viales. Tenemos un 25% menos que el mismo período de la prepandemia".

"Por supuesto que esto puede verse de dos formas. Puede deberse a una mejoría, porque el descenso del 25% es importante. Refleja que hay un trabajo mucho más fuerte, sobre todo con las provincias, y que está empezando, a fuerza de nuestra insistencia, del trabajo de todos y de la realidad también, a incorporarse cada vez más en la agenda ciudadana la seguridad vial. Pero también hay muchas muertes que podrían evitarse", agregó.

Martínez Carignano resaltó que los "números ratifican que el estereotipo de que los hombres manejan mejor necesariamente hay que destruirlo, esto no es así. La ley del más fuerte, la ley del más vivo, es nociva. La única que vale es la de tránsito. El 65% de las licencias en Argentina son para varones y el 35% para mujeres, pero las muertes son 8 a 2, alcoholemia positiva 9 a 1. Está claro que hay un estereotipo de la masculinidad que se juega al volante que no sirve".

Un dato significativo del informe es que en San Luis el 38% de los incidentes viales fatales involucra a motocicletas, el 33% a autos, el 14% a peatones y el 14% restante a camionetas.

Martínez Carignano señaló: "Tenemos un país donde, hoy en día, los motociclistas son los usuarios más vulnerables y al mismo tiempo uno puede encontrarse, recorriendo el país, que el uso del casco es muy dispar. Es un uso aceptable en ciudades capitales y bajo o inexistente en los pueblos del interior. Frente a esto tenemos que, en general, la actitud de las autoridades locales es de inevitabilidad, es decir que 'esto siempre fue así, en este pueblo no se usa el casco por lo que yo no me puedo poner a exigirlo'".

El funcionario también destacó que otro de los temas centrales a la hora de hablar de seguridad vial es el alcohol. "Nosotros tenemos que en uno de cada cuatro casos fatales el alcohol está presente. Necesitamos que se sancione la Ley de Alcohol Cero, estamos peleando por eso".

