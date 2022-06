Daniel "Alambre" González sale de gira por San Luis

Querido por muchos próceres musicales como Norberto "Pappo" Napolitano o Luis Alberto Spinetta, con quienes tuvo la suerte de tocar, Daniel "Alambre" González sabe de cuerdas y reconocimientos, aunque para él, la fama no es interesante. Su perfil es bajo y le gusta interactuar con la gente como si en su espalda no se acumularan años de recitales compartidos con grandes referentes.

El guitarrista llega este jueves a San Luis, la provincia que le dejó amigos con los que comparte comunicación a diario y prometió visitar con su guitarra, para dar dos recitales en los que dejará plasmado su talento rockero.

Hoy se presentará en la cervecería Dos Venados de la Villa de Merlo a las 20:30 y mañana estará en el espacio Mandala de Villa Mercedes a las 22. En las dos presentaciones tocará junto a Luis Robinson, con quien compartió algunas colaboraciones cuando el armoniquista tocó junto al "Carpo".

La fama es puro cuento y es relativa para el guitarrista que defiende esa postura, y en el mismo plano piensa que cualquiera puede ser reconocido si se lo propone. "El pizzero de mi barrio es famoso por amasar las mejores pizzas de la cuadra. Uno se tiene que sentir exitoso por otras cosas de la vida, no por cuánta gente te conoce. Pero no reniego de lo que me sucedió o lo que experimento actualmente como artista", expresó en una charla con etc.

Las ganas de venir a San Luis se acumularon y armó una gira especial para visitar la provincia. "Estoy encantado con su folclore y la manera que tienen los músicos de ejecutar la guitarra. También los paisajes, la calidez de la gente. Es un combo difícil de olvidar", aseguró el artista que recorrerá su repertorio, hará covers de amigos y presentará canciones nuevas porque "no paré nunca de componer y experimentar. Es lo que más me gusta".

En esta etapa de su vida, Daniel siente que está en el mejor momento para disfrutar lo que hace. Es por eso que no se priva de nada y si tiene que armar una gira para darse los gustos y volver a tierras que extrañaba lo hace con placer. Lo mismo si desea tocar con algunos colegas. Estuvo hace un año en el programa de Lito Vitale y hace unos meses cantó con Patricia Sosa.

"No es momento de renegar, solo de vivir la vida como me la merezco. Hice bien o mal las cosas, pero las hice y eso es suficiente para hoy darle la importancia a mi calidad de vida. Lo importante es estar en movimiento", expresó el artista.

González es reconocido por incursionar en el rock y en el blues aunque ahora prefiere fusionar algunos géneros que estudió en sus últimos años. "Mis nuevas composiciones tuvieron algo de funk, por ejemplo, un estilo que incursioné por curiosidad y me gustó".

DÍA: Jueves 9 de junio en Merlo; 10 de junio en Villa Mercedes

HORA: Jueves 20:30; viernes 22

LUGAR: Cervecería Dos Venados/Mandala

ENTRADA: 2.200 en Merlo

