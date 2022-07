Defensa del Consumidor llevó su atención al Pueblo Nuevo

Para impedir que alguna empresa atropelle los derechos de la gente que contrató servicios o compró productos de buena fe, y en una movida que busca acercarse a la ciudadanía, la Dirección de Comercio y Defensa del Consumidor desarrolló otra jornada de "Defensa del Consumidor en tu barrio". La campaña tiene el objetivo de asistir a vecinos de diversas localidades sanluiseñas para que puedan realizar reclamos, iniciar trámites o hacer consultas ante el personal del organismo estatal provincial, que ayer llegó al barrio Pueblo Nuevo y tuvo epicentro en su salón comunitario.

Hasta allí arribó un equipo del organismo y desde las 9 hasta las 13:30 atendieron todas las inquietudes de los vecinos. "Me pareció buena la idea porque a veces uno no tiene tiempo para acercarse hasta el centro. Vine a reclamar por un problema que tengo con una tarjeta de crédito. Cuando me enteré que atendían acá, busqué los comprobantes y me acerqué. Ya empecé el reclamo", comentó María Eugenia Suárez, una vecina que vive en el Pueblo Nuevo.

“Hace más de un mes comenzamos con esta iniciativa. Es un programa que pertenece a nuestra dirección. Buscamos descentralizar nuestra oficina y visitar barrios de la ciudad al menos una vez por semana. Ya pasamos por Merlo, algunas localidades del interior como Potrero de los Funes y pronto comenzaremos en Villa Mercedes y otras localidades", afirmó el director del organismo, Alberto Montiel Díaz.

"Asesoramos a la gente, ayudamos al consumidor hipervulnerable, que es aquel que carece de información o no tiene las herramientas y los medios para hacer el reclamo, teniendo en cuenta que ahora esos trámites se hacen por la vía digital. En estas visitas hacemos alrededor de unos veinte trámites y quince consultas", agregó Montiel Díaz.

Pero "Defensa del Consumidor en tu barrio" no solo abarca la protección y acompañamiento a la gente que compra diversos productos o adquiere servicios, también atiende a los comerciantes. A ellos les ofrecen la chance para que hagan el trámite de libro de quejas. Ya sea uno nuevo o una actualización del mismo.

Bancos y comercios, en rojo

En torno a lo que más reclama la gente, Montiel Díaz reveló que los bancos y comercios locales lideran el número de denuncias en San Luis. "Reclaman o consultan sobre problemas con el rubro bancario o comercial. En el último mes fueron los bancos con los ciberdelitos lo que más atendimos. La gente debe acercarse a nosotros y también hacer la denuncia penal, porque en muchos de los problemas que sufre el consumidor se configuran delitos. Estamos en pleno período de investigación de esas denuncias y de inconvenientes con tarjetas de crédito", aseguró.