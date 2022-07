Marcha atrás en el juicio al acusado de quemar la casa de su expareja

El debate oral que había empezado a mitad de semana contra José Ernesto Paredes, por incendiar la casa de su expareja en diciembre de 2020, no seguirá. No se suspendió ni tampoco terminó. La Cámara Penal 1 de Villa Mercedes, en la que se llevaba adelante el juicio, hizo lugar al planteo de la defensa y reconoció que la acusación que presentó la fiscal de primera instancia efectivamente estaba fuera de término. Por lo tanto, el debate oral no puede continuar; de hecho, dadas las condiciones, nunca debió comenzar.

Tal como había señalado el defensor Vicente Cuesta en el primer día de audiencia, los jueces Virna Eguinoa, Sandra Ehrlich y Sebastián Cadelago Filippi llegaron a la conclusión que la acusación fiscal, por la cual la causa fue elevada a debate oral, incurre en una extemporaneidad.

De acuerdo a lo que explicó el abogado de Paredes, una vez que el expediente de un caso llega a sus manos, los fiscales de primera instancia tienen un plazo de nueve días para formular acusación y remitírsela a la cámara para su posterior elevación a juicio. "Pero a la fiscal le tomó un mes hacer eso", dijo el letrado.

Por eso, el tribunal, además de declarar la extemporaneidad de la acusación, ordenó que la causa volviera a la etapa de instrucción.

Pero, según explicó Cuesta, eso no es posible, al menos no corresponde que un expediente sea regresado a la primera instancia, que es la de investigación, en este punto del proceso judicial.

Por eso el abogado adelantó que hará las presentaciones que correspondan, si es necesario ante el Superior Tribunal de Justicia de la Nación, porque "todo dice que si no hay acusación no puede haber juicio". Por lo pronto, también solicitará la inmediata excarcelación de su cliente. "Hace un año y ocho meses que está detenido y no puede seguir así", comentó.

Explicó, además, que en el hipotético caso de que reactiven la causa, formulen una acusación en tiempo y forma, y haya un nuevo debate oral, el mismo podría suceder a mediados de 2023. A esa altura ya habrán pasado más de dos años y medio del incendio de la vivienda, y Paredes prácticamente tendría cumplida la eventual condena, pues "la pena mínima para ese delito es de tres años", señaló el defensor.