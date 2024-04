A oscuras: le entraron a robar a su casa y le llevaron hasta los focos

Las últimas dos semanas de Pamela Sánchez y sus hijas, Carla y Alejandra, han sido terribles. Hasta hace unos días estuvo internada con dengue y la pasó muy mal porque, además, cursa un embarazo. Hace poco, una de sus hijas también atravesó la enfermedad del mosquito. El domingo, cuando le dieron el alta médica y volvió a su casa del barrio Estación de Villa Mercedes, las dos puertas de entrada habían sido destrozadas a patadas, el interior de su vivienda estaba revuelto, le faltaban aparatos y mercadería. Ni la luz pudo encender porque hasta los focos le habían robado.

Lo que la mujer más lamenta es que entre las pertenencias que les saquearon estaban los instrumentos de trabajo de Alejandra, quien se gana la vida como peluquera y barbera. "Le cortaron las manos y también al papá de su bebé, porque el chico hace barbería, y en la mochila que le llevaron a mi hija estaban las herramientas de él también", comentó Pamela.

Hace casi un año y medio que la joven realiza trabajos de barbería a domicilio. "Hace tres meses, con mucho sacrificio, terminó de comprarse todas las herramientas. Pero ahora no tiene nada. Los peines, las tijeras, la máquina patillera, todo le llevaron", señaló.

Las mujeres viven sobre avenida Aviador Origone, a la altura de Mitre, en lo que quedó de lo que eran las boleterías del ferrocarril. Si bien en su casa no hubo nadie entre el viernes y el sábado, calcula que el robo fue ese último día, durante la noche. "Acá siempre hay mucho movimiento, estamos en la Calle Angosta, por eso creo que en la semana no fue y tampoco durante el día", dijo.

El domingo, alrededor de las 17, cuando regresó a su hogar, vio que habían violentado las dos puertas del frente. "La de madera estaba como tajeada y la de chapa me la terminaron de romper. La dejaron abollada y con las chapas desprendidas", contó la mujer.

La vivienda está compuesta de una cocina, un baño y cuatro dormitorios. Los delincuentes le revolvieron cada rincón. "Se llevaron la garrafa con la manguera, toda la mercadería de la alacena, los dos caloventores que tenían mis hijas y usaban porque una tiene una nena de cinco meses y la otra tuvo familia hace poco. Una de ellas tenía dos bolsones con ropa y así como estaban se los llevaron. Hasta los pañales de las bebés les sacaron", detalló.

En el baño solo les dejaron el calefón. "Nos robaron el lavamanos y el inodoro. Por eso ando pidiendo en las redes si alguien tiene uno que nos pueda donar", dijo.

Les sustrajeron un anafe y otra garrafa pequeña. También una cortadora de césped y unas herramientas de trabajo que les habían prestado.

Esa primera noche las mujeres casi no pudieron pegar un ojo. Trabaron, como pudieron, la puerta de chapa con un palo. Pero no se sentían seguras.

"A la 1:40 sentí que golpearon una de las ventanas. Me fijé y eran dos hombres. No les pude ver las caras porque las tenían tapadas", contó. Por suerte no pasó a mayores porque "se dieron cuenta de que adentro había alguien y se fueron", aclaró.

Calcula, por la cantidad y el volumen de elementos sustraídos, que los ladrones se movían en un vehículo y demoraron dos o tres horas en saquear todo. "Han estado mucho tiempo. Es más, se olvidaron el casco de una moto y encontramos muchas colillas de cigarrillos por todos lados. Y acá nadie fuma porque están las bebés", señaló.

Pamela dice que la zona es muy transitada y no le faltan cámaras de seguridad. "Hay como tres al frente, para el lado de la plaza, y hay otra más atrás. Pero hoy es jueves, ya se va a cumplir una semana y la Policía no sé qué hace, no sé si no busca o no quiere buscar, porque están rascándose las orejas", expresó.

Contó que el miércoles asaltaron a un jubilado en frente de su domicilio, cerca del Monumento al Avión. "Le llevaron hasta el carrito que tenía el señor", comentó. A otra vecina, que vive junto a Pamela, le robaron una moto este año y jamás la recuperó.

"Ya es jueves y no tenemos novedad sobre lo que nos sacaron, por eso le pido a la gente colaboración en lo que nos pueda dar una mano", remarcó. La persona que desee ayudar a Pamela y su familia puede comunicarse al teléfono 2657332884.