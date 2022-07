Solidaridad: crearon un banco de anteojos para reutilizar los marcos

Para colaborar con las familias que estén atravesando alguna condición de vulnerabilidad, dos amigos iniciaron una campaña para recaudar anteojos en desuso. En poco tiempo juntaron más de cien y la persona que los necesite puede ir a retirarlos por el domicilio de uno de ellos.

"Esto surgió porque con Gabriel Majic, un tatuador amigo, siempre vamos a los comedores, hacemos almuerzos y llevamos donaciones. Y hemos visto que muchos niños crecen con grandes problemas en la vista. Sabemos de casos en los que las maestras les copian las tareas porque los chicos no ven, los necesitan urgente y los papás no pueden pagar en una óptica para comprarlos. Entonces se nos ocurrió esto, hacer un banco en el que, quien ya no necesite y haya hecho un par nuevo, los done para que los pueda usar otra persona", explicó Emanuel González, uno de los creadores del proyecto. Contó que publicó la iniciativa en sus redes sociales y de a poco las familias fueron llevando los lentes que tenían archivados en algún cajón.

"Por lo que averiguamos, los marcos cuestan lo mismo que los cristales, entonces esta es una manera de ayudar a que la gente pague menos. Incluso tenemos muchos con vidrios, que lo pueden consultar con un especialista y a lo mejor les sirve tal cual está", sostuvo.

No exigen edades ni ningún papel que acredite los ingresos económicos del vecino. "Simplemente tienen que acercarse por la casa de mis padres, en Europa 1826, en horario de comercio. Siempre hay alguien que los podrá atender", destacó.

Quienes tengan para donar también pueden hacerlo en ese domicilio. "También me pueden escribir en mis redes, figuro como Ema González o directamente a mi teléfono 2657629706 y puedo ir a buscar las cosas. Pero lo que sí pedimos es que estén sanos, no nos sirve que le falte una patilla o las dos, tiene que estar completo", remarcó.

Además, sugirió que quien se acerque a buscar marcos vaya con la persona que los necesita. "Nos ha pasado que vienen los papás y se llevan más de uno para medírselo, pero a veces no los traen de regreso. Entonces lo ideal es que lo pruebe en casa", mencionó.

Cuando empezaron la campaña habían recibido pocos anteojos, pero una ciudadana, Ananda Araujo, quien tenía un proyecto similar y por razones personales tuvo que suspenderlo, les entregó a los amigos una caja con una gran cantidad de lentes. "No los conté, pero en total hay más de cien, y son para todas las edades. Mayormente son de metal y hay en tamaño pequeño como para un niño, modelos para adolescentes y adultos. De todo un poquito", expresó.

El hombre también dijo que mucha gente no conocía el proyecto, entonces reforzaron las publicaciones en Facebook e Instagram para que todos se enteren. "Hemos entregado pocos, pero ver la alegría de esas personas al llevarse los lentes es inexplicable. No es mucho lo que hacemos, pero sabemos que es para que otro tenga una mejor calidad de vida. Sobre todo los niños, ya que se les dificulta estudiar. La graduación del cristal dependerá de lo que diga el médico, pero ya tienen la mitad del anteojo hecho", puntualizó.