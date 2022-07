Sigue la recepción de trámites para los subsidios de luz y gas

Millones de personas en todo el país están abocadas a un mismo trámite. Se trata de la segmentación de tarifas de electricidad y gas que impulsa el gobierno nacional. En San Luis sigue a pleno la recepción de trámites de manera presencial, ya que personal de Energía San Luis Sapem recibe los trámites —tanto de luz como de gas— a personas que no cuentan con computadora, internet o que tienen dificultades para realizar la gestión vía web tal como está dispuesta por el Estado.

Ayer, en las oficinas de avenida Illia, al lado de la sede del Correo Argentino, en la ciudad capital, hubo continuidad con la inscripción de los beneficiarios cuyos DNI terminan en 0, 1 y 2. En esas dependencias, las gestiones se pueden hacer de lunes a viernes, de 7 a 15, siempre según la finalización del DNI.

El personal que se desempeña en esas oficinas comerciales cerró ayer 50 trámites, en tanto que el lunes atendieron a 150 usuarios. La atención es integral y recepcionan a usuarios de Ecogas, Energía San Luis Sapem y de Edesal.

Desde ayer y hasta mañana será el turno de quienes posean documentos terminados en 3, 4 y 5, mientras que desde el 23 al 26 de julio les corresponderá a los números 6, 7, 8 y 9.

“Ya recibimos a mucha gente, sin importar que sea usuaria de Energía San Luis, Ecogas o Edesal. La tarea sigue", Mariano Estrada (Director de Energía San Luis Sapem)

Quienes opten por solicitar el acceso a la segmentación de las tarifas en forma presencial deben concurrir “con su DNI, factura de servicio eléctrico y gas natural, independientemente de cual sea la empresa que les presta el servicio, y el número de CUIL e ingresos de los convivientes”, explicó el director de Energía San Luis, Mariano Estrada, en diálogo con El Diario de la República.

"Estamos recibiendo a mucha gente. Este martes estuvo más tranquilo que el primer día. Es notorio el interés de los ciudadanos. No solo consultan personalmente, también llaman a nuestros números telefónicos y al WhatsApp de la oficina. La idea es recibir a gente que no tiene internet o se le dificulta manejar herramientas tecnológicas. Nosotros les hacemos la carga del formulario, según su terminación del DNI, no importa la empresa de la que reciban el gas o la luz", agregó Estrada.

"Es una medida que afecta a la economía familiar y si la gente se queda afuera de este trámite debido a cuestiones de inaccesibilidad por temas de internet es algo injusto. Estimamos que habrá una especie de prórroga o algo por el estilo, porque son muy pocos los días que dieron para hacer el trámite. Entiendo que es una primera etapa. Si bien no hay nada oficial, pienso que podría surgir algún plazo más", señaló el funcionario.

Cabe aclarar que al momento de realizar la inscripción no se solicitan datos personales. Solo los vinculados al consumo de gas y luz. “Después se calcula la capacidad económica de la persona que se inscribe para determinar cuál de los tres segmentos establecidos ocupará", explicó Estrada.

Por su parte, advirtió que los inquilinos también deben realizar el trámite para recibir los subsidios y recordó que es solo para usuarios residenciales.

Para quienes tienen chances de hacerlo por internet desde sus casas o un ciber y saben cómo manejar una computadora e internet, el formulario se puede completar en la página https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

Redacción/MGE