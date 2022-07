Emma, Adolfo y Abril, los nuevos campeones argentinos de ajedrez

El campeonato Argentino Juvenil e Infantil de Ajedrez organizado por la Federación Argentina coronó a dos sanluiseñas y un sanluiseño, los tres integrantes de la Escuela de Talentos de la Universidad de La Punta (ULP).

Se trata de Emma Sandaza, campeona en Sub 8 Femenino; Adolfo Paris, en Sub 12, y Abril Godoy fue la mejor en Sub 18, los tres de la escuela de Talentos del Programa Ajedrez de la ULP.

Emma Sandaza, de San Luis capital, dijo que le fascinó el torneo y remarcó: "Me encanta jugar y ser campeona me da nervios", explicó la pequeña, quien había sido subcampeona en esta categoría en diciembre de 2021.

Abril Godoy, de Villa Larca, en el norte puntano dijo: “Es una gran felicidad, no me lo esperaba. Me llevo una linda experiencia, porque hace mucho que no jugaba un torneo con tanta tranquilidad, sin presiones”.

Finalmente, Adolfo Paris, de El Morro, se manifestó “muy contento y feliz”, y adelantó su deseo de “seguir estudiando, aprendiendo y resolviendo problemas”.

Bien alto. La joven Abril, de Villa Larca, junto a sus compañeras de podio. Foto: ULP.

Además, los talentos de la Escuela de Ajedrez de la ULP lograron otras enormes actuaciones: Aaron Bazán, de Villa Mercedes, fue medalla de plata en Sub 12; Melina Valverde, de Potrero de los Funes, fue bronce en Sub 10 Femenino; Oriana Mora, de Tilisarao, bronce en Sub 20, y Melian Cabrera, de La Punta, fue quinto en Sub 10 absoluto.

En este Argentino Juvenil e Infantil participaron 22 ajedrecistas de la Escuela de Talentos puntana: Emma Sandaza, Bautista Galo Flores, Melian Cabrera, Melina Valverde, Marylin Sosa Garay, Adolfo Paris, Aaron Bazán, Jesús Martínez, Victoria Fernández, Facundo Lavandeira, Aaron Peralta, Ludmila Becerra, Katya Isaguirre, Agustín Trechuelo, Abril Godoy, Nazareno Ortega, Oriana Mora, Bastian Flores, Valentina Valverde, Thiago López, Bautista Lavandeira y Milagros Cáceres.

Hoy llueven maestros

Hoy comienza una Master Rain, o Lluvia de Maestros, un torneo de ajedrez online que contará con la presencia de grandes maestros, jugadores olímpicos y medallistas, que estará organizado por la ULP. La competencia es gratuita y abierta a todo público. Con el certamen los jugadores despiden a los integrantes del equipo olímpico, que viajan a la India la semana entrante para representar al país.

El juego se desarrollará desde las 21:30, con el sistema de juego suizo a 9 rondas, con un ritmo de 3 + 1. Los interesados deben inscribirse en www.lichess.org/swiss/c1VMpTeh y los aficionados que deseen ver las partidas pueden ingresar al mismo enlace.

Jugadores olímpicos y medallistas panamericanos

Participarán en el Master Rain los jugadores olímpicos GM Federico Pérez Ponsa (campeón Argentina 2022), GM Leonardo Tristán, WIM Belén Sarquis, WIM Marisa Zuriel, WFM María José Campos, WFM Ana Paola Borda (medalla de Oro Panam), los medallistas WFM Candela Francisco (Oro), MF Joaquín Fiorito (Bronce), Francisco Fiorito (Oro) y los GM Gilberto Hernández (Olímpico de México), GM Pablo Ricardi, GM Alfredo Giccio, WIM Elisa Maggiolo, MI Mario Villanueva, MI Kevin Paveto, MI Alejo De Dedovitis, MI Fabián Fiorito y MI Alejandro Needleman.