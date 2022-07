Un viaje para mostrar los beneficios de la formalidad

La producción caprina tiene un aspecto que desvela al Gobierno provincial: la informalidad. Es casi una cuestión cultural, con varias aristas, porque influyen la tradicional parquedad de los criadores a los que les cuesta compartir sus inquietudes con sus pares, la lejanía de algunos establecimientos respecto de los centros de consumo e información y la costumbre muy arraigada de aplicar las recetas de los antepasados, lo que los aleja de las nuevas tecnologías y las prevenciones sanitarias, más allá de que el Ministerio de Producción fatiga los caminos rurales en busca de acercarles ayuda y de pedirles que cuenten con el Laboratorio del Campo como un aliado fundamental para hacer los análisis, ya que los pequeños productores tienen la posibilidad de hacerlos de manera gratuita.

La informalidad es un problema para ambas partes. Para los productores porque les impide crecer, acceder a beneficios económicos que otorgan la Nación y las provincias, asegurar la sanidad de sus majadas y transitar libremente por las rutas en busca de una buena comercialización. Todo deben hacerlo a escondidas y a la larga, les sale más caro. Y para el Estado porque no consigue estadísticas confiables, lo que implica que no puede trazar las mejores políticas para ayudarlos ya que ignora volúmenes y movimientos. Además, hay peligros sanitarios por las enfermedades zoonóticas (son aquellas que se transmiten de los animales a los seres humanos) y sociales porque se pone en juego el arraigo rural ya que cuesta marcar presencia en donde no hay certezas de cantidad de habitantes y de animales.

Fue el año en el que la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) organizó un viaje a La Rioja para que los productores de San Luis puedan observar cómo es la organización en esa provincia.

Con la idea de acabar con esta realidad, el Ministerio de Producción se puso en marcha con una idea concreta que consiste en visitar a los pequeños productores, concertar reuniones por región y plantearles la necesidad de que si se asocian, como segundo paso luego de salir de la informalidad, todo les irá mejor.

Arrancaron por una zona con fuerte raigambre caprina como es la que abarca Los Molles, Villa de la Quebrada y Nogolí, donde años atrás había una cuenca lechera importante, que incluía un tambo en la ciudad del Cristo y mucho movimiento de criadores, que producían carne y leche en cantidades que hoy parecen de otro mundo.

La cita fue en el campo de Guillermo Pérez, un reconocido productor de Nogolí, integrante de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que gestiona fondos de las leyes Caprina y Ovina para mejorar la realidad de ambos sectores. Él se encargó de citar a algunos de sus pares para esperar la visita de los funcionarios. Viajaron hasta el establecimiento Gabriela Delgado, coordinadora de la UEP; Juan Manuel Celi Preti, el actual jefe del programa Producción Agropecuaria y Arraigo Rural y Fernando Medina, asesor legal del Ministerio y figura clave a la hora de poder encuadrarlos en una asociación, que es el objetivo del Gobierno provincial.

“Juntos pueden lograr más cosas, no solo mejores precios por las compras comunitarias o un intercambio de experiencias, también hay dinero disponible de créditos y aportes nacionales y provinciales que se pueden aprovechar, pero para eso es necesario asociarse, tener una personería jurídica, no están pensados para productores individuales”, les contó Celi Preti.

No se queden con el gusto amargo de las malas experiencias anteriores. En este proyecto la última palabra la van a tener ustedes. Gabriela Delgado

La vieja cuenca lechera es un lugar con mucho potencial. Tiene paisajes encantadores, turismo, producción agropecuaria y una fiesta religiosa de alcance nacional. Lo que propusieron los funcionarios es aprovechar estas ventajas para trabajar en grupo. “Podría ser abriendo un local de ventas en Nogolí o Villa de la Quebrada en el que todos canalicen su producción, haciendo compras comunitarias y mejorando la genética”, completó la idea Delgado. “El queso y el dulce de leche, si es de cabra, tiene de por sí un sello y un sabor especiales. Si además pueden darle el toque regional, será mucho mejor”, agregó.





Claro, armar un grupo tiene sus limitaciones. La pandemia implicó una mayor regionalización ante los problemas para moverse, lo que los obliga a producir más. Tienen que sobreponerse a los esfuerzos individuales, tan comunes en el sector caprino, la formalización es un paso obligatorio y hay un peligro aún mayor, que es el de fallar en el intento. “Puede pasar por falta de compromiso o de confianza, porque los esfuerzos empiezan a ser desparejos o porque la política, la mala política en realidad, a veces mete la cola y provoca divisiones y peleas”, enumeró Medina, un abogado que conoce sobre la conformación de asociaciones y se mostró dispuesto a allanar el camino legal para que los trámites con su burocracia no los abrume y provoquen desaliento.

El de la política no es un tema menor y los funcionarios provinciales dejaron claro en todo momento que el interés que los mueve es productivo, más el afán de ayudarlos a conseguir fondos que puedan servir para mejorar la infraestructura, la genética o la comercialización. Que no hay intención de influir en su ideología, ni presiones porque se trata de un año electoral. La advertencia fue tomada de buena manera por el auditorio, que contó haber sufrido malas experiencias en ese sentido. El mismo Pérez aseguró haber sido “usado” en una oportunidad: “Me incluyeron en una supuesta asociación, firmé los papeles y no tuve más noticias. Jamás hicieron una asamblea ni nos volvieron a llamar. Los beneficios se los llevó la persona que nos propuso eso, si vamos a hacer algo tiene que ser distinto”, pidió.

“La plata que destinan los presupuestos aprobados, tanto en la Nación como en las provincias, suele venir para los pequeños productores, pero no de manera individual. Por ejemplo, nadie le va a dar un aporte para una cámara frigorífica a un criador solo, son implementos pensados para aprovechar en conjunto”, les aclaró Delgado, a lo que Medina agregó que el papeleo es necesario para evitar problemas a futuro. “Si el grupo es ‘de palabra’ ante el menor conflicto un integrante, casi siempre el más ’vivo’, se queda con todo. El marco jurídico es indispensable, porque les da seguridad a todos”, resumió.

Para replicar sobre este tema, Celi Preti contó que “en visitas anteriores supimos que hubo asociaciones que no funcionaron, lo que hay que hacer es basarse en esas malas experiencias para no repetirlas”. Pérez fue el primero en asentir y reconocer que “nos han quemado varias veces”. En este punto Delgado les pidió que “no se queden con el gusto amargo de malas experiencias anteriores. Este proyecto es distinto y la última palabra siempre la van a tener ustedes. Si deciden seguir como hasta ahora, todo bien, vamos a volver a visitarlos para hacer la sanidad y ponernos a disposición como siempre, no hay presiones en este punto”.

Medina tomó la palabra para explicarles de qué se trata una asociación, que debe tener por lo menos cinco integrantes para ser considerada como tal de manera legal, ya que se necesita un presidente, un vice, un secretario, un tesorero y un vocal como mínimo. “La conformación la definen ustedes, los cargos, los objetivos, las firmas autorizadas. Nosotros los ayudamos con la burocracia, pero es de ustedes”, repitió

El abogado aseguró que “armar una asociación, cuando son pocos, es más fácil que armar una cooperativa. El primer paso es poner un nombre de fantasía, lo que parece algo menor, pero no lo es, porque les otorga identidad”. Y luego enumeró algunas preguntas introspectivas que deben hacerse los productores: “¿Queremos formar una asociación? ¿Me rinde o sigo solo? ¿Para qué lo hacemos? Todo esto se lo deben responder ustedes, nosotros solo hacemos el ofrecimiento porque vemos que hay buenas oportunidades”.

Juntos pueden lograr más cosas, no solo mejores precios en las compras comunitarias, tambien hay dinero disponible de créditos. Juan Manuel Celi Preti.

Como en toda asociación, es clave tener objetivos comunes. “Deben decidir si apuntan a la sanidad, a la genética, a la movilidad o a la infraestructura, pero todos a lo mismo y avanzar con seguridad”, les aconsejó Delgado, quien reconoció que el sector caprino tiene potencial que hoy no se aprovecha: “Los fondos caprinos en la UEP suelen estar subejecutados porque faltan asociaciones que puedan aprovecharlos”. Y nombró ejemplos en marcha, tanto en San Luis como en La Rioja, destino al cual el organismo organizó un viaje en 2019 para conocer otras experiencias. “En Donovan compraron un silo comunitario, la Asociación de Productores del Norte tiene una abonadora nueva que procesa el guano y en La Rioja muchos mejoraron la genética gracias a la modalidad asociativa”.

Un temor de los productores está referido al costo, pero Medina los tranquilizó: “Es bajo, tanto para el capital inicial como para la conformación, aunque el Ministerio de Producción puede mediar para bajarlos aún más. Si avanzan en la idea, tendrán una segunda reunión con gente de Personería Jurídica. Si forman una asociación deben pensar en el largo plazo, sin oportunismos. Allí se ve la voluntad”.

Celi Preti les aseguró que buscan “experiencias piloto para replicar con grupos en todo San Luis, ustedes podrían ser los primeros, les va a dar independencia como productores, incluso hasta para pedir un técnico asesor al Gobierno provincial”, para advertirles un aspecto fundamental, que el fin no es solo asociarse para pedir dinero, “también deben pensar en el intercambio de experiencias, en las capacitaciones, en conseguir mejores precios de compra de materiales, venderán por mayores volúmenes y podrían organizar ferias a futuro, cuando estén estabilizados en la nueva realidad”.

El cierre, a cargo de Delgado, dejó un buen resumen para tener en cuenta: “Las asociaciones llegaron para quedarse, como la virtualidad. Son una herramienta ideal para los pequeños productores y una gran oportunidad”. Ahora la pelota pasó al otro campo, la última palabra la tendrán ellos, que tendrán toda la libertad para decidir lo que les parezca mejor.

