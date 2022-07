I’m into you JLo

Jenny from the block

Jennifer López Rodríguez nació en un barrio del Bronx, el 24 de julio de 1969. Hija de puertorriqueños, comenzó a tomar clases de baile a los cinco años. En 1991 comenzaría su carrera artística, cuando quedó seleccionada como bailarina de respaldo en los New Kids on the Block.

Como la flor

Con "Selena", una biopic de Selena Quintanilla, en 1997, se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares por una película de Hollywood. Además, fue nominada a los Golden Globe como mejor actriz, algo que le costaría 22 años volver a lograr.

Google ¿cómo era el vestido verde de JLo?

En los 2000 la estrella del pop usó un vestido verde de Versace para los Premios Grammy con un escote profundo en el busto y en la falda. La foto de JLo fue tan buscada en Google que desde la compañía decidieron crear Google imágenes. En 2020 Donatella reversionó el traje y la cantante lo lució en una gala especial.

No me ames, escuchame

En 1999 debutó como cantante con su sencillo “If You Had My Love”. A partir de allí lanzaría ocho discos de estudio todos ellos con canciones Nº 1 como “I'm Rea”, “On The Floor”, “If You Had My Love”, “Jenny From the Block” y “No me ames”, una colaboración con Marc Anthony.

"Bennifer"

En 2002 la actriz comenzó a salir con Ben Afleck, con quien protagonizó “Gilgi”. Dos años después, y a días de casarse, rompieron el compromiso y no se supo más nada de “Bennifer”, el apodo que los fans usaban para la pareja. Casi 20 años después retomaron la relación y se casaron hace poco.

Espejito espejito, ¿quién es la más bonita?

A los 41 años fue nombrada la mujer más bella del mundo por la revista People. López se sorprendió y quedó satisfecha de que una mujer de su edad pudiese estar en la lista. En 2012, obtuvo el segundo lugar de la lista “Las 100 cantantes femeninas más sexys de todos los tiempos”. Un año después, salió cuarta en “Los 100 artistas más sexys”.

La madre

Hace dos años fue convocada para su primer show de medio tiempo del Super Bowl, que compartió con Shakira. Su último proyecto es una película de suspenso para Netflix “The mother” que se estrenaría este año.