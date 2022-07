Fernández ganó la categoría Master A2 y la general en Achiras

El ciclista villamercedino Sebastián Fernández fue el gran protagonista que entregó la 4ª edición del Rally Bike de Achiras, Córdoba, al ganar el clasificador general y la categoría Master A2 entre los caballeros.

El "Zurdo" arrojó un gran nivel en la competencia cordobesa de mountain bike y se impuso en los 54 kilómetros previstos en la prueba con un tiempo final de 1 hora, 58 minutos y 33 segundos.

El lote de los cinco primeros de la general lo completaron el riotercerense Facundo Pasero, el santarroseño Justino Laffeuillade, el villamariense Claudio Kap y el venadense Samuel Gabotti.

Con este triunfo, el experimentado ciclista de MTB e integrante del equipo Ranqueles en competencias de ruta, repitió el logro alcanzado en la 1ª edición, cuando también ganó la general.

"Fue una carrera dura, en un circuito que tenía muchos senderos y partes de subidas. Las categorías largaban cada 2 minutos. Yo salí y a los 5 kilómetros empecé a buscar a los chicos de adelante, marcando mi ritmo. Hasta que no terminaron los últimos, no sabía cómo había terminado. Por suerte me pude quedar con la general", recordó Fernández sobre la competencia realizada en suelo cordobés.

Redacción / NTV