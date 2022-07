Agrupadas por las casualidades y el interés

Cada una cuenta con un estilo diferente que representa con actitud en sus obras. En algunas prevalece el color, en otras el reciclado y en todas el talento que recolectaron en años de carrera. Adriana Toledo, Laura Arce Rissi, Sandra Aparicio y María Eugenia Bustos y Anello se unieron para formar "Las 4 ases", la muestra colectiva que se inaugura hoy a las 20 en Exótica Restó y que estará disponible para visitar durante todo el mes de agosto con entrada libre y gratuita.

Mónika González, propietaria del restaurante, abrió la convocatoria para que los artistas puntanos presentaran sus obras. Adriana, Sandra, Laura y María Eugenia estaban inscriptas en la lista de futuras presentaciones y fueron agrupadas, de casualidad, para exponer juntas.

Pura entrega. Sandra Aparicio.

"Estamos muy entusiasmadas porque para algunas es la primera vez que exponemos en este espacio, que cuenta con salas muy iluminadas, gratas y espaciosas", contó Toledo, quien sabe de exposiciones y encuentros con artistas pero que agradeció la oportunidad de mostrar su obra en un nuevo sitio.

Adriana presentará tres series muy diferenciadas, que pasan por la pintura y el material reciclado. "La primera cuenta con pequeños formatos realizados con objetos de todo tipo. La segunda la hice en plena pandemia, entonces utilicé cosas que tenía dentro de mi casa y no les daba uso. La última serie cuenta con cuadros más grandes pintados todos de azul, que representan diferentes espacios celestes", adelantó la artista.

Para agendar

Muestra "Las cuatro ases"

Hoy, hasta finales de agosto

Desde las 20 en Exótica Restó, Pedernera 1080

Entrada: Gratis

Eugenia mostrará trabajos relacionados con el grabado y la xilografía, con obras de diferentes tamaños que muestran su interés y pasión por la técnica que descubrió en su infancia y no soltó hasta la actualidad.

Grabado. María Eugenia Bustos.

"Mi tío fue un artista del grabado, con quien pasé muchas horas y disfruté cada paso que di para aprender lo que él me enseñaba. Luego me volví una autodidacta y seguí sus pasos. Todo el tiempo genero nuevas obras, que me gusta compartir con mis colegas y el público que visita las muestras", expresó Bustos, quien además es docente de Artes Visuales y diseñadora gráfica.

Por su parte, Sandra y Laura buscan su interés en los colores y el lienzo. Las cuatro juntas, aunque cuentan con diversas técnicas y estilos, tratarán de conformar una exposición armoniosa y disfrutable a la vista de los comensales que lleguen al restó.

Cara reconocida. Adriana Toledo.

"Es importante saber que tenemos espacios para mostrar nuestro arte. Principalmente Exótica, donde también nos brinda la posibilidad de que las obras se encuentren a la venta", concluyó Adriana.

