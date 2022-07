Pachelo negó tener relación con el crimen de María Marta: "Soy totalmente ajeno"

Nicolás Pachelo, principal imputado en el crimen de María Marta García Belsunce, asesinada hace casi 20 años de seis balazos en la cabeza en su casa del country Carmel de Pilar, declaró este jueves por primera vez ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, presidido por el juez Federico Ecke e integrado por sus colegas Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.

"Soy totalmente ajeno a las imputaciones, nunca tuve una discusión con María Marta. Nunca tuve un diálogo, no la conocía", dijo en la octava audiencia del juicio.

Pachelo es juzgado por "robo y homicidio agravado" de su exvecina del country Carmel por el TOC 4, que continuará la jornada escuchando a otros tres testigos convocados por la Fiscalía.

Asimisimo, el imputado dio su versión en referencia a varias acusaciones que hicieron testigos contra él. Primero negó haber secuestrado al perro labrador "Tom" que María Marta y su esposo Carlos Carrascosa tenían como mascota, por el que se les hizo un pedido de rescate que no pagaron y que nunca pudieron recuperar.



En relación a ese hecho, antes de que se sentara a declarar el imputado, lo hizo como testigo Florindo Cometto, un criador de perros rottweiler de la localidad de Villa Rosa, quien ratificó este jueves que Pachelo le dejó a su cuidado un labrador negro de las mismas características que la mascota de María Marta, diciendo que era de su hermano y al que nunca pasó a buscar y terminó vendiendo.



"Nunca le llevé un labrador. O está mintiendo o está confundido. Le devolví un rottweiler que le había comprado", dijo Pachelo para desmentir al testigo, y aclaró que con Cometto tuvo problemas por su tosquera, que para tranquilizar la relación tensa que tenían porque le hizo denuncias, le compró dos rottweiler, y que fue uno de esos canes el que le devolvió, no un labrador. "Uno se lo regalé a mi primo y otro se lo devolví porque era bravo y agresivo. ¿Qué (clase de) cuidador de perros es, que le dicen 'te dejo el perro de mi hermano' y lo vende? Nunca me quiso contactar", comentó Pachelo.



Al referirse nuevamente a la tosquera que heredó de su padre, Pachelo sorprendió cuando contó que uno de los vecinos que más problemas tenía con ella era "Fernando de la Rúa", por la quinta donde el fallecido expresidente vivía en Villa Rosa.



Otro de los testigos al que le respondió es Mariano Maggi, dueño de una concesionaria de autos, quien lo acusó de haberlo estafado en el 2000 al comprarle una camioneta con cheques robados y de amenazarlo diciéndole: "Si yo tuve huevos de matar a mi padre, imaginate que matarte a vos o a tu vieja para mí no significa nada".

Pachelo declaró al respecto: "A Maggi le compré la camioneta en efectivo, me dijo que le servía con cheques, para sacar la comisión. Uno de esos cheques era la comisión de él. La camioneta tenía llantas nuevas, una defensa en la trompa, son accesorios caros y un equipo de gas muy bueno. Me gustó, nunca se la señé, como dijo, porque había una relación de confianza".

Y luego se metió de lleno en el punto de la presunta estafa. "Yo le di mis cheques personales, se los firmé adelante de él, a los cuatros cheques (que el testigo dijo que uno era robado). Cuando deja la camioneta en mi casa, al otro día, domingo, me levanto y le había sacado las ruedas, la defensa y el equipo de gas. ¡Pero yo compré la camioneta con accesorios!", remarcó.

Finalmente, ante la dura acusación de amenaza, Pachelo fue tajante: "Es un absurdo que yo haya dicho que si maté a mi papá, cómo no voy a poder matarlo a Maggi", expresó, y contó que por la muerte de su padre se llamó a la Policía, que llegó a las dos horas, y luego llegaron el fiscal y los peritos que "tomaron todas las pruebas y la investigación se hizo como corresponde".

"Estaba yo, la mujer de mi padre y mi padrino, el hermano de mi padre. Llamamos a la Policía cuando mi papá se mató. No impedimos que se llame a la Policía, ni pusimos en la partida de defunción que murió en la cumbrecita de Córdoba, no escondimos el arma. Lo mismo hicimos con mi madre. Acá (por el juicio) se sienta gente a decir barbaridades, pero ninguno dice 'yo lo presencié, yo fui testigo'", detalló Pachelo.



Declaraciones anteriores

El miércoles declaró Nora “Pichi” Burgues de Taylor, una amiga y vecina de María Marta, quien aseguró ante el tribunal que la socióloga le había confesado: “Le tengo miedo a Pachelo”, a raíz de que le había secuestrado y pedido rescate por su perro.

También se presentó Ema Benítez, una de las empleadas domésticas del matrimonio de Carlos Carrascosa y María Marta, quien reconoció que ella limpió el baño donde asesinaron a la socióloga y la habitación donde la velaron.

Por último, declaró el abogado Sergio López, vecino del Carmel desde 1995 y exmiembro de la subcomisión de seguridad y de la comisión directiva, quien se refirió a que hubo dos casos previos al homicidio de robos que fueron los domingos a la tarde, uno de ellos de unos palos de golf.

Télam/SD.