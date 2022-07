Carlos Merlo llega a Termas como puntero y pensando en un triunfo

El Turismo Nacional desembarca hoy en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, para disputar la séptima fecha de la temporada, y con Carlos Javier Merlo al tope de las posiciones de la Clase 3.

El piloto villamercedino está ansioso por obtener esa victoria que tanto necesita para pelear por el título: además de la sumatoria de puntos, el reglamento estipula que para salir campeón un piloto debe ganar una fecha.

"Venimos muy bien, estamos en la mitad del campeonato. Faltan seis finales y en todas hay que andar bien. Es condición para pelear el título ganar una competencia, cosa que nosotros aún no hacemos. Se nos complicó, primero fue una falla en el motor que me dejó sin nada, y luego el lastre, que juega un papel fundamental. Son los kilos que nos agregan por los buenos resultados. Hice un podio en La Rioja y sumé varios kilos que ahora estoy descartando", manifestó "Mirindita", que estará nuevamente a bordo del Toyota amarillo y negro.

Con respecto al circuito internacional de Santiago del Estero, dijo: "Llegamos a Termas de Río Hondo con el objetivo de ganar, pero con un auto que no conozco cómo va a reaccionar a este trazado tan técnico. No corrí nunca con el Turismo Nacional, pero estimo que le va a caer bien, no así en La Pedrera, donde el tipo de asfalto con poco grip y algo sucio no nos benefició. Termas tiene otro tipo de asfalto y espero poder andar mejor".

La Clase 3 tiene al frente del campeonato al sanluiseño Merlo (Toyota Corolla) con 135 puntos. Detrás se ubican el loberense Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) con 132, el rionegrino Antonino García (Ford Focus) con 125, y el santafesino de Capitán Bermúdez, Fabian Yannantuoni (Fiat Tipo), con 105.

"Quiero agradecer a la gente que siempre me acompaña y a los sponsors de la provincia. Por todos, voy a tratar de mantener el liderazgo en una de las categorías más peleadas de la Argentina", cerró el sanluiseño, campeón de la Fórmula Renault 2.0.

Por el lado de la Clase 2, que tendrá la participación de los puntanos Marcos y Sergio Fernández, comenzará hoy su actividad, que comprenderá entrenamientos y la primera clasificación, de cara a lo que será la séptima fecha, que se disputará este domingo.

La divisional menor del TN empezará la rutina en la pista del autódromo santiagueño, de 4.804 metros, y lo hará con la primera tanda de entrenamientos, dividida en dos grupos, a las 10 y 11:40.

La segunda manga de ensayos será a las 13 y 14:30, mientras que a las 16:30 se iniciará la primera clasificación, para el ordenamiento de las tres series clasificatorias del sábado.

En tanto que la Clase 3 cumplirá su actividad mañana con tandas de entrenamientos, y la clasificación para el ordenamiento de las grillas de largada de las tres series que se correrán el domingo.

Disputadas seis fechas del campeonato de la Clase 2, lidera las posiciones el chubutense Christian Abdala (Toyota Etios) con 154 puntos, seguido por el porteño Matías Signorelli (Nissan March) con 137, el cordobés de Colazo, Matías Cravero (Fiesta Kinetic), con 130, y el misionero Facundo Bustos (Gol Trend) con 123.