Merlo-Pezzini fueron quintos en el primer día en Interlagos

La primera carrera endurance de la temporada 2022 del TCR South America registró el récord de 19 autos y 38 pilotos inscriptos en Interlagos, Brasil, incluidos dos sanluiseños: Carlos Javier Merlo y Fabricio Pezzini .

En lo que fueron las primeras prácticas en el mítico circuito carioca, la dupla conformada por Merlo-Pezzini culminó en la quinta colocación, con un registro de 1'44"586.

El primero en subir al Lynk & Co 03 TCR Nº 7 fue Pezzini, quien en su mejor vuelta dentro de los entrenamientos marcó 1'44"274.

Luego, fue el turno del villamercedino en la prueba reservada para los pilotos invitados. Allí Merlo terminó octavo, con su mejor vuelta cronometrada en 1'44"854.

"La verdad es que me habían comentado en la previa cómo funcionaban estos autos y me hice una ilusión, que fue ampliamente superada cuando me subí. La tecnología que tienen, la suspensión y la aerodinámica son palabras mayores", detalló el villamercedino.

Con respecto al circuito, Merlo detalló: "Apenas Fabricio (Pezzini) me invitó y me dijo que era acá en Interlagos, no lo dudé ni un instante. No lo puedo creer, está en medio de una ciudad tan grande y es hermoso. Además de ser muy técnico, espero disfrutarlo al máximo todo el fin de semana".

Recuerdo. Pezzini, junto a su hijo Luca, en la tumba de Ayrton Senna. Foto: Gentileza.

La jornada estuvo marcada por el dominio absoluto del Cupra Nº 77 de la dupla compuesta por Raphael Reis y Guga Lima del equipo campeón W2 Pro GP del 2022.

Líder del campeonato, primera pole y primer ganador del año, Reis lideró el shakedown y los entrenamientos libres. Su invitado, Lima, fue el más rápido de la sesión para los invitados. El mejor tiempo del día fue 1'41"908.

El segundo tiempo más rápido del viernes lo registró Bia Figueiredo a bordo del Audi Nº 3 del Cobra Racing Team, también en el shakedown de la mañana: 1:43.505. El Honda Nº 26 de la Squadra Martino finalizó la jornada con el tercer mejor tiempo, 1:43.651, marcado por Ricardo Risatti en el entrenamiento de invitados.

Este sábado estaba previsto una nueva sesión de entrenamientos libres y la clasificación, que se dividirá en dos para la tanda de invitados y titulares. Ambos tiempos registrados se sumarán para definir la grilla de largada.

El domingo se disputará la única carrera con una duración de una hora o 37 vueltas, con un inicio programado a las 9:40.