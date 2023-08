No va más: Pezzini anunció que no correrá en La Pedrera

Fabricio Pezzini, el vigente campeón del TCR South America, no estará este fin de semana en La Pedrera. El puntano no encontró en su nuevo auto la herramienta como para poder ser competitivo y decidió dar un paso al costado, que viene además con el retiro definitivo como piloto de la categoría de autos de turismo.

“El fundamento de mi determinación es doble. En primer lugar, las cuestiones presupuestarias, que con el cambio de divisas entre el dólar y el peso tan elevado se hace imposible competir en una categoría internacional. En segundo lugar, la falta de buenos resultados y el desempeño del auto. Estas cosas me obligaron a tomar esta decisión de dejar de correr en el TCR”, sostuvo el puntano, quien este año debutó en el equipo Paladini a bordo de un Audi.

Tras un 2022 consagratorio, con triunfos increíbles en Velocitta, en el estado brasilero de São Paulo, y sobre todo la fecha Endurance en el mítico Interlagos, en la que Pezzini estuvo acompañado por Carlos Javier Merlo, esta temporada no comenzó de la mejor manera. Primero fueron los problemas internos en el equipo PMO y luego el bajo rendimiento del Link&Co los que llevaron al puntano a pegar el portazo en la escuadra propiedad de Pablo Otero, y que tenía como jefe de equipo a Enrique Mansilla.

"Principalmente el dinero, sobre todo el cambio que tiene ahora Argentina y los resultados que no llegaron, fueron determinantes", explicó Pezzini.

En el horizonte apareció el equipo Paladini, con autos Audi, una marca prometedora. Pero fue más de lo mismo.

4 fechas: fueron las que disputó Fabricio Pezzini este año. La primera, en Alta Gracia y la segunda, en Rosario, en ambas a bordo de un Link&Co del equipo PMO. Luego cambió a un Audi del Paladini en el que compitió en Rivera y El Pinar de Uruguay.

“Lamentablemente, la carrera de El Pinar fue la última para mí. Hablé con gente de la categoría y del equipo. La verdad es que el auto no estaba funcionando bien, nunca logramos ser competitivos y eso fue otra de las cosas que me tiraron para abajo. No está bueno ir a correr así. No junto el presupuesto y pongo dinero de mi bolsillo, y para andar mal prefiero no hacerlo. Me duele en el alma, más porque iba a ser una carrera especial para mí, por ser local. Pero así no puedo seguir”, cerró Fabricio.

La carrera en La Pedrera

Tras el primer paso por El Pinar, el TCR World Tour y el TCR South America compartirán escenario en el semipermanente “José Carlos Bassi” del Parque de La Pedrera en Villa Mercedes el próximo fin de semana.

El campeonato mundial de TCR pisará argentina por primera vez en su historia para ser parte del evento de la categoría que llega a su 7ª fecha.

Con diez nacionalidades diferentes en pista y la presencia de Néstor Girolami a bordo del Honda Civic de última generación, los pilotos del TCR tendrán la difícil misión de correr entre los muros de La Pedrera. A ellos se les sumarán casi veinte autos del TCR South America Banco BRB, lo que sumará casi 30 vehículos en el circuito.

La ilusión duró poco. Todas las esperanzas estaban en el Audi del equipo Paladini, pero el rendimiento fue malo.

Por el Mundial, el francés Yann Ehrlacher sigue siendo el líder del campeonato por delante del húngaro Norbert Michelisz y el español Mikel Azcona. Girolami, el local en esta ocasión, se ubica en el sexto lugar, a 45 puntos del primero. Luego de San Luis, la categoría visitará circuitos de Australia en dos oportunidades y cerrará su año en el callejero de Macao.

Con respecto al TCR South America Banco BRB, el puntero del campeonato sigue siendo el argentino Ignacio Montenegro, quien ganó y abandonó en las carreras de El Pinar. El de Squadra Martino suma 303 unidades y es seguido por su compañero de equipo, el uruguayo Juan Manuel Casella, a 39 puntos y el argentino Bernardo Llaver, con 247.

Como es habitual en los eventos de la categoría sudamericana, el fin de semana contará con shows en vivo, espacio para niños y vip laps.

Mañana comenzará la actividad con un shakedown y un entrenamiento libre. El sábado será de superacción, con un segundo libre, la clasificación y la primera carrera de la fecha. Por último, el domingo tendrá la competencia con grilla invertida.

Redacción/MGE