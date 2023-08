Girolami y Llaver pusieron a Argentina en lo alto del podio

Néstor "Bebu" Girolami (Honda) cambió este domingo toda la frustración del sábado por una dosis enorme de alegría al ganar en el exigente circuito "Carlos Bassi" de La Pedrera la segunda carrera del TCR World Tour. En la divisional sudamericana, el primer puesto fue para Bernardo Llaver (Toyota), quien redondeó un doble triunfo 100% argentino.

Girolami, que en la primera final del sábado debió abandonar en la octava vuelta, demostró ayer toda su capacidad sobre el trazado villamercedino al dominar de punta a punta la prueba, pese a los intentos por sobrepasarlo del chino Ma Qing Hua (Lynk & Co) y el británico Robert Huff (Audi), quienes ocuparon la segunda y tercera posición en la segunda carrera de la categoría mundial.

De punta a punta. El piloto del Squadra Martino Racing lució su mejor versión y se quedó con una victoria importante en el trazado villamercedino.

Luego de la victoria, el piloto cordobés señaló: "Es soñado. Parecía un fin de semana que venía torcido. Tuve problemas de frenos y temperatura en la carrera del sábado; entonces, se venían acumulando muchas cosas y quería aprovechar la oportunidad que te da la grilla invertida de largar primero. Sabía que no se me podía escapar. Pero tenía que resolver bien. La partida era clave y después intenté no cometer errores porque los de atrás venían rápido".

El de ayer fue el primer triunfo del "Bebu" en la presente temporada del TCR WT. "Ganar en el campeonato del mundo en mi país es increíble. No tengo palabras para describir lo que siento. Es una sensación única y la quiero compartir con la gente".

La alegría de Llaver. El sábado había conseguido el tercer puesto.

En cuanto al TCR South America, Llaver, quien también logró su primer triunfo de la temporada, se impuso sobre los brasileros Raphael Reis (Cupra) y Galid Osman (Cupra), segundo y tercero en la última jornada de La Pedrera.

La sexta fecha del TCR WT y séptima del TCR SA había entregado el sábado como ganadores a Mikel Azcona y Fabián Yannantuoni.

redacción / NTV