Cada vez hay menos especies de malezas, pero más resistentes

Las malezas son una de las pesadillas que afrontan los productores agrícolas.Plantas que por su abundancia y su distribución en el espacio afectan negativamente a los cultivos. Sin embargo, son parte del paisaje, y conocer qué especies hay y cómo se distribuyen en cada región del país puede dar muchas pistas sobre el estado de un ecosistema y sobre la mejor manera de que no afecten la productividad.

Investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) estudiaron las comunidades de malezas en los cultivos de maíz de la Pampa Ondulada, una amplia franja muy fértil que limita hacia el este con las costas de la provincia de Buenos Aires; hacia el sur y el oeste con el río Salado; y al norte con el río Carcarañá, en Santa Fe.

La investigación abarcó el período de tiempo entre 1960 y 2019, y hallaron que el número de especies se redujo de 85 a 20. Sugieren que las malezas pueden indicar la salud de los ecosistemas y dar claves para mejorar el manejo del suelo.

Elba de la Fuente, docente de Cultivos Industriales de la Fauba, dirigió esta investigación que se apoyó en relevamientos anteriores realizados por otros docentes de la Facultad. Según Elba, es importante conocer los cambios en las comunidades de malezas porque “podrían afectar la biodiversidad y causar la pérdida de los bienes y servicios que brinda el campo. Por ejemplo, la producción de alimentos, fibras y energía, el mantenimiento del ciclo de los nutrientes y del agua, y la regulación de plagas”.

La siembra directa jugó a favor de malezas como la rama negra, pero en contra de otras como el chamico, que necesitaban del laboreo.

La investigadora define a las malezas como "un grupo de especies que conviven en el tiempo y en el espacio con un cultivo; en este caso es el maíz, pero puede ser con otros. Realizamos censos de vegetación en los que registramos cuáles especies había y en qué cantidad, una característica conocida como riqueza de especies”.

La influencia del manejo del suelo

Elba detalló que sus mediciones cubrieron un área de 25.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 125 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Puesto el equipo a investigar, señaló que encontraron grandes cambios. “Vimos que se redujo de forma considerable la riqueza de especies en los cultivos.

Además, especies que antes no eran tan importantes, como el raigrás o el yuyo colorado, ahora forman parte de las comunidades, ya que aparecieron formas resistentes a los herbicidas y eso dificulta su manejo”.

Por otro lado, Elba apuntó al manejo del suelo como posible causante de muchos de los cambios en las malezas. “Por ejemplo, el chamico, también llamado datura ferox, estaba entre las especies más comunes, pero en los últimos años ya casi no se la encuentra en los relevamientos. Nuestra hipótesis es que la siembra directa no lo favoreció, ya que sus semillas requieren de una breve exposición a la luz solar durante el laboreo de la tierra para germinar. En siembra directa, al no realizarse ese laboreo, las semillas no reciben este estímulo”.

Sin embargo, la otra cara de la moneda es que la siembra directa pudo haber beneficiado a otras especies. “Es el caso de la rama negra, que se ve favorecida cuando sus semillas están cercanas a la superficie, sobre el suelo o en poca profundidad. La siembra directa brinda estas condiciones”, puntualizó la docente. La evolución de la resistencia al glifosato de esta especie, según detalla el estudio, es también un factor que explica su persistencia.

Fuente: Sobre la Tierra (SLT-Fauba)