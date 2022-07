"Día de campo", el nuevo disco de Jorge Niño García

Una de las cuentas pendientes que todo músico tiene es la de sacar aunque sea un disco. Así lo entendió Jorge Niño García, quien tras varios años de estar en la escena musical decidió editar su primer álbum, con 13 canciones, al que llamó “Día de campo”. El trabajo discográfico cuenta con la participación de varios artistas locales que pusieron en algunos temas sus voces. El show, que será este sábado a las 21 en Comuna, tendrá como banda invitada a los Low Filter People. Las entradas se consiguen online por Passline a $400.

La atracción hacia la música fue algo que Jorge sintió desde que era muy pequeño. Sin saber cómo hacerlo, componía y escribía canciones que luego quedaron detenidas por un tiempo. Un poco impulsado por su padre, un prestigioso entrenador de la provincia, y otro por su propio gusto, cuando tenía nueve años comenzó a dedicarse de lleno al deporte. Pero a los 16 volvió a la escritura, formó una banda llamada Cold Caribe, que luego desarmó para lanzarse como solista. A la par, llevaba una carrera literaria que desembocó en 2017 en “Drama y cuerpo” un libro que editó con Perniciosa. “En todo ese tiempo siempre mantuve el interés por el arte y la escritura. Empecé a escribir poesía, cuentos y a guionar videos que me imaginaba. Esa parte artística siempre estuvo ahí, desde chico, y en un momento me decidí a dedicarme a eso por completo”, sostuvo el artista.

“Este sería mi primer trabajo discográfico de esta magnitud. Es un repertorio nuevo, inédito, solo hay dos canciones que están colgadas en Spotify y YouTube: ‘Tiempo’ y ‘Traición'. Son temas guardados, si bien no están todos cerrados, los voy a ir mostrando durante el año para que a fines de 2022 estén todos subidos”, contó.

Este trabajo será el primero que edita oficialmente con ADN Contenidos, una productora que formó con artistas de San Luis. Y, como condimento, el álbum está plagado de colaboraciones con otros músicos que a su criterio —según dijo— se destacan en la escena musical de la provincia y que van a acompañarlo en el show, como Cegé, Lúcida y el DJ y productor Gabi X. “Además, tocaré con una banda que integran Lucas Coronel, que también toca con el grupo que abre el recital; el baterista Luciano Lucero y Leila Bustos, una cantante que hará los coros. Todos ellos son parte de la familia de ADN Contenidos y también un poco es mostrar eso, algo que reflejo mucho en este disco”.

El músico promete un material lleno de melodías de las raíces del folclore, tanto cubano —su país natal— como de Argentina, pero con un sonido actual. “Tiene de todo, un poco de rock también y cosas de diferentes etapas de mi historia musical. Por ahí te encontrás con un autotune o un sintetizador totalmente espacial o algo bien orgánico, un piano haciendo salsa o una guitarra eléctrica haciendo un compás de folclore y mucho rap”, describió.

“Siento que sacar este disco es un poco natural, porque me estuve preparando para esto. Es satisfactorio saber que lo estoy concretando y que es más grande y va a salir a todos lados. Tampoco me sorprende porque es algo que hago desde hace mucho tiempo. Mi primer trabajo sonaba horrible, pero lo llevé hasta Buenos Aires, lo toqué en Mendoza y en Córdoba. Siempre supe autogestionarme muy bien, conocí mucha gente que me dio oportunidades. Por un lado no me sorprende y por otro es como decir seguimos haciendo las cosas y cada vez las hacemos un poquito mejor, pero hay una gran dosis de emoción y de orgullo”, expresó.

DÍA: Sábado 30 de julio

HORA: 21

Lugar: Comuna Club

ENTRADA: 400 pesos