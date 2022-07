Advierten que se acelera la suba en el valor de los alquileres

Sin freno. La Ley de Alquileres sigue siendo un gran dolor de cabeza para los que no tienen vivienda propia.

La Ley de Alquileres sigue siendo el dolor de cabeza más grande que tienen los que deben alquilar una vivienda tanto en San Luis como en resto del país. En junio los locatarios para renovar el contrato debieron pagar un 55,97% más, en julio un 58,15% y en agosto será del 60,95%. El secretario del Colegio de Martilleros de la provincia, Bruno Scanferlato, señaló que este año fue "terrorífico e histórico" debido al aumento que sufrieron las renovaciones. Además dijo que continúa la escasez de inmuebles en el mercado.

Este caos que produjo la Ley de Alquileres 27.551, que entró en vigencia en junio de 2020, generó una gran incertidumbre en muchas personas. Los índices de incremento son regularizados por el Banco Central (BCRA), lo que significa que las inmobiliarias se guían con ese porcentaje a la hora de renovar contratos.

Con este aumento que sigue en alza hace tres meses, los contratos de locación que comenzaron el 1º de junio de 2021 con un valor ejemplificado mensual de $20 mil, debieron ser renovados doce meses después con un ajuste del 55,97%, es decir $11.194 más. En julio la actualización representó el 58,15%, con un monto de $11.630.

En agosto el índice será el más alto desde que empezó a regir la ley porque la suba será del 60,95% y en términos de dinero para el mismo ejemplo: $12.130. O sea, el alquiler pasará a costar $32.130.

“Hubo aumentos, pero no de esta categoría de casi el 61%, como va a ser en agosto. No tengo presente los porcentajes del año pasado, pero estoy seguro de que ninguno pasó la barrera del 50 por ciento. Indudablemente, este último año ha sido terrorífico con respecto a las actualizaciones y ha sido histórico”, dijo Scanferlato.

Según el profesional, la Ley de Alquileres perjudicó a todo el sector e hizo que el mercado inmobiliario tenga un retroceso no solo a nivel de los alquileres, sino también de venta de inmuebles. “El gran problema es primero que al entrometerse a poner índices o variables para poder hacer la aplicación de actualizaciones, la legislación generó una incertidumbre tanto para el propietario como para el inversor que entrega una propiedad a alguien que no conoce. El primer año sabe lo que va a cobrar, pero después no tiene idea”, explicó.

La falta de certezas que generan los altos valores al momento de finalizar un contrato de alquiler provoca que salgan muchas viviendas del mercado. De esta manera también se ven perjudicados los inquilinos, porque los costos en el mercado encuentran otro factor para que se incrementen.

Es una cadena, crece la demanda, pero no así la oferta. “Al sacar la oferta de alquiler en el mercado, los precios aumentan, porque la demanda es cada vez mayor y hay menos inmuebles para alquilar”, mencionó el Secretario del Colegio de Martilleros.