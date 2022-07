Aseguran que hay un crecimiento de las alergias alimentarias

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Alergia para concientizar a la población sobre este tipo de enfermedades y los cuidados necesarios que hay que tener. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas dolencias se encuentran dentro de las seis patologías más frecuentes en el mundo. En San Luis advierten que una de las que más han aumentado en los últimos tiempos son las alimentarias, lo que adjudican a ciertos productos químicos empleados en la elaboración de alimentos.

El especialista en alergia e inmunología, Adolfo Salvatierra, dijo que las alergias alimentarias están creciendo mucho, un fenómeno que obedece a varios factores. "En Argentina las más clásicas y frecuentes son por leche, trigo y huevo, pero hoy estamos viendo algunos problemas con los alérgenos alimentarios, es decir las alergias a lo que se llaman aditivos, que es lo que la industria suma al alimento y que no es lo que viene en la naturaleza, como edulcorantes, conservantes o colorantes", aseguró.

"Hay muchas alergias a estos aditivos y el nuevo capítulo, que hoy se está abriendo, es un grupo de alergias alimentarias por mecanismos que están mediados por la inmunoglobulina E, que son alergias donde las pruebas clásicas no dan positivo. Sin embargo, al eliminar ese determinado alimento hace que el paciente mejore", agregó.

El especialista dijo que la inclusión de estos aditivos en las industrias alimenticias, en conjunción con la actualización del sistema inmunológico de las personas da, como resultado, nuevas alergias a los alimentos, sobre todo a los procesados y enlatados.

Más allá de esto, en San Luis las alergias con mayor incidencia son las respiratorias. "La más común es la rinitis alérgica, con picazón, estornudos en la nariz. A veces lleva a una obstrucción muy constante de las vías aéreas, como es la sinusitis. Las causas más comunes son pólenes de algunas malezas como el cardo ruso, que en la provincia hay mucho; y dentro de los hogares es por los ácaros del polvillo doméstico", afirmó.

Diversos estudios confirman que las alergias en general pueden despertarse en cualquier momento de la vida del ser humano. Sin embargo, indican que solo aquellos que están biológicamente predispuestos las padecerán.

Salvatierra subrayó que una de las formas más frecuentes de darse cuenta de las alergias es la picazón constante en la nariz, en los ojos, o la presencia de ronchas en la piel. Por otro lado, está el asma bronquial que es una forma alérgica respiratoria con silbidos y falta de aire, que también es frecuente y debe ser tratada con métodos preventivos.

"Las alergias no son enfermedades transitorias, sino que son crónicas, porque el sistema inmunológico de una persona alérgica no tolera ni va a tolerar nunca ese alérgeno en forma espontánea", explicó.

Según informaron especialistas del Hospital de Clínicas "José de San Martín", de la ciudad de Buenos Aires, entre el 20 y el 30 por ciento de la población mundial padecerá algún tipo de alergia a lo largo de su vida y proyectan que para 2050 ese porcentaje se duplicará.

Salvatierra dijo que este aumento se debe a que las personas han elevado en general su calidad de vida y el sistema inmunológico comienza a reaccionar contra otros elementos que no son los esperados. "A veces, por error, lo hace contra elementos normales que no son patógenos. Esto es conocido como la teoría de la higiene. Como hoy vivimos, nos cuidamos, usamos antibióticos y nos bañamos más seguido, ya no sufrimos tantas infecciones, por eso el sistema inmunológico comienza a fallar", argumentó.