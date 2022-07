"El auto viene bien, diría casi perfecto en todos los circuitos"

Ganar, sumar puntos y defender el liderazgo en una categoría tan exigente y competitiva como es la Clase 3 del Turismo Nacional. Así de fácil en la teoría y a su vez extremadamente difícil en la práctica será la misión con la que Javier Merlo se presentará en esta sexta fecha de La Pedrera, muy especial para él dado que el piloto de la Scuderia Prema correrá en el patio de su casa, situación que si bien considera que deportivamente no le dará ventaja, sí lo ayudará desde lo anímico, al estar cerca de la familia, los amigos y los fanáticos, quienes desde este sábado lo estarán alentando.

"Como en todas las fechas vamos a intentar sumar buenos puntos, pero el objetivo principal es ganar, que es lo que se requiere para ser campeón. Estamos primeros, pero todavía falta mucho. Hubiera sido muy lindo ganar en Alta Gracia (tercera fecha del campeonato), que venía ganando, tendría 40 puntos de diferencia. Pero bueno, ahora hay 12 que no son nada. Calcula que salir sexto te da 18 y es un lindo puesto porque además no carga kilos. Nosotros ahora tenemos 20 kilos de lastre, en la performance no es algo que te hace perder mucho, pero sí es molesto", señaló el villamercedino, quien buscará afianzarse en la cima de la categoría, donde las 113 unidades conseguidas hasta el momento no le asegura marcharse al frente de la zona de privilegio.

En la última presentación, en Neuquén, Merlo no tuvo su mejor performance, ocupando la séptima plaza en la prueba final ganada por Joel Gassman (Chevrolet Cruze). El lote de los diez primeros cerró con Alfonso Domenech, Antonio García, Martín Chialvo, Fabián Yannantuoni, Sebastián Gómez, Merlo, Jerónimo Teti, Santiago Mallo y Ricardo Risatti.

Para esta función, el sanluiseño tiene muchas expectativas. Sabe que hay mucho en juego y que el "Carlos Bassi" es un trazado con características únicas, en donde el más mínimo error lo puede dejar fuera de la pelea. "Conozco al circuito como todos los demás. Eso es lo que tienen los circuitos callejeros, que no se pueden probar. Por eso hay que ir de menor a mayor, con mucha cautela. Es muy difícil buscar los límites porque un pequeño exceso puede costar caro. Si hubiéramos ido quizá al 'Rosendo Hernández' si diría que tengo más vueltas que la mayoría, porque es mi circuito de pruebas. Pero este no. Los pilotos del TN tenemos dos carreras", comentó.

Hoy la agenda de la Clase 3 presentará tandas de entrenamientos y clasificaciones. Mientras que mañana tendrá las series y la final, a 18 vueltas o 40 minutos de duración. Merlo, quien estará en su Toyota Corolla negro y amarillo, contó desde su punto de vista cómo serán las jornadas que se avecinan. "En el primer entrenamiento la pista va a estar 50 puntos de 100, así que va a servir para tantear el auto y el circuito. Ya en el segundo entrenamiento vamos a salir enfocados en ir rápido, ver cómo podemos balancear el auto para tener la vuelta justa a la hora de clasificar. Y el domingo cambia todo, de acuerdo a cómo nos fue. Si clasificamos en los puestos de adelante, en las series y la final es más fácil, en el sentido de que vas peleando adelante y todos se cuidan de los roces. Y si te toca atrás, como ya me ha pasado, se hace más difícil. Pero bueno, por suerte nos va está yendo bien los sábados", dijo.

Por último, el villamercedino le puso fichas a su máquina: "El auto viene bien, diría casi perfecto en todos los circuitos. Hemos trabajado muy duro con el ingeniero en todas estas temporadas. Teníamos un equipo con nada de experiencia, empezamos de cero e hicimos escuela muy rápido", cerró.