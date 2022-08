Brasil pedirá a la FIFA cancelar partido pendiente contra Argentina

A poco de disputarse el Mundial de Qatar 2022, el partido pendiente entre Brasil y Argentina debería disputarse en septiembre quedaría en el olvido. Es debido a que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que pedirá la cancelación, en un presunto acuerdo con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Mediante un comunicado oficial difundido este miércoles, el ente que regula el fútbol de Brasil reconoció que afrontar ese encuentro en San Pablo el 22 de septiembre alteraría el calendario previsto para disputar la Copa del Mundo. Ante este panorama, destacó que habría llegado a un acuerdo con la AFA para que el encentro finalmente no se dispute.

"Vamos a buscar en este momento a la FIFA para que no se juegue el partido. No escatimaré esfuerzos para asistir al cuerpo técnico. Nuestra prioridad es ganar el sexto campeonato en Qatar. Vamos a invertir para que el partido no se lleve a cabo", afirmó el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues.

Además, el comunicado emitido por la institución del fútbol de Brasil indica que "el partido podría ser perjudicial para la preparación de la selección para el Mundial y reportar riesgos de lesiones, suspensiones y boicot de los argentinos al encuentro, además de imposibilitar la disputa de un segundo partido en septiembre en América del Sur".

El encuentro entre Brasil y Argentina se interrumpió a los 5 minutos de juego el 5 de septiembre 2021, cuando agentes sanitarios brasileños ingresaron al campo de juego del estadio Neo Química Arena -ex Arena Corinthians- en San Pablo por supuestas infracciones al protocolo sanitario por covid-19 de partes de algunos jugadores argentinos.

NA/ALG