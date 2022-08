Piden penas de entre 14 y 21 años de prisión para tres hermanos

El juicio contra tres hermanos por una serie de asaltos cometidos entre 2017 y 2020, uno de ellos con una víctima fatal, llega a su fin. Este martes, los jueces de la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes escucharon los alegatos del fiscal de Juicio y del defensor de los imputados. El primero pidió penas de entre 14 y 21 años de cárcel; el segundo, la absolución lisa y llana con el argumento de que no existen pruebas que los liguen a los hechos investigados.

El más grave de los robos ocurrió en abril de 2020, cuando atacaron a puñaladas a Juan Carlos Villegas, puestero en el campo Los Sauces de Lavaisse, para robarle, entre otros elementos, tres corderos.

Villegas, quien habría intentado defenderse, recibió dos heridas de arma blanca: una próxima a un riñón y otra en la espalda, a la altura de un pulmón. Murió varios días después en el Hospital de Villa Mercedes, aunque en sus días de internación llegó a aportar datos a la Policía y a la Justicias sobre lo que le pasó.

Walter Oscar Gatica y Cristian Nicolás y Esteban Martín Ramos fueron detenidos unos días después del asalto en Los Sauces en tres allanamientos: dos en los barrios San Antonio y La Ribera, y el último en un domicilio a unos 400 metros del campo que cuidaba Villegas. En todos esos domicilios hallaron ropa con sangre similar a la que la víctima describió que usaban los delincuentes.

Los otros hechos por los que juzgan a los hermanos son el robo de una moto en el barrio La Ribera de Villa Mercedes, el 4 de diciembre de 2017, en el que habrían participado dos de los imputados; el asalto a un comercio de avenida 25 de Mayo, el 14 de noviembre de 2019 y el robo de un animal en los días previos a los allanamientos.

Según publicó la Oficina de Prensa del Poder Judicial, al alegar, el fiscal Ernesto Lutens desglosó uno a uno los hechos investigados.

Sobre el robo del vehículo sostuvo que “no cabe duda de la existencia del apoderamiento de la moto y de la intervención de dos personas”, y señaló que el rodado fue secuestrado días más tarde en el domicilio de uno de los sospechosos.

Por el asalto al comercio, en el que habrían utilizado un arma de utilería, mencionó que en el domicilio de Cristian Ramos dieron con un arma con las mismas características que la utilizada para cometer el hecho y, además, bienes que la víctima dijo que le robaron.

Del abigeato, en cambio, solo mencionó que los restos de un animal que había sido denunciado como robado por un vecino de Lavaisse fueron hallados en casa de Esteban Ramos cuando fueron a detenerlo por lo de Villegas.

La figura más gravosa

Sobre lo ocurrido en Los Sauces, el fiscal Lutens sostuvo la hipótesis de que "los imputados ingresaron al lugar en una motocicleta. Cuando entraron a la casa, el damnificado ofreció una activa resistencia, pero finalmente fue reducido, maniatado y encerrado en una pieza. Durante el ataque recibió una herida de arma blanca en el tórax que le provocó una profunda hemorragia”. Y también que la muerte del puestero fue en ocasión de robo porque la intención de los hermanos era apoderarse de cosas, y que incluso huyeron en un Renault 12 de la víctima.

Repasó resultados de pericias y pruebas incorporadas a la causa, entre ellas una campera manchada con sangre humana y animal que estaba en casa de Walter Gatica, y pidió desestimar las versiones de familiares y amigos de los acusados que pretendieron desvincularlos del crimen.

Tal como lo hizo su colega, el defensor de Juicio 1, Víctor Endeiza, retrucó punto por punto las acusaciones. Primero descartó la existencia de pruebas contundentes para incriminar a Walter y Esteban en el robo de la moto.

Sobre el asalto al comercio mencionó que “la damnificada fue muy clara en decir que no vio ningún arma. No hay una prueba válida o creíble para sostener la acusación”; y por el abigeato remarcó que su defendido nunca fue citado a declarar por ese hecho: “No podemos sostener una acusación sobre un hecho por el que no fue indagado”, le dijo al tribunal.

Finalmente, repitió que en el caso Villegas tampoco hubo evidencias contra los hermanos y que nunca quedó claro el motivo de la muerte del puestero. “Así llegamos al día de hoy, no está demostrada la causa de la muerte. Nadie certificó por qué y cómo murió Villegas”, afirmó. Cabe aclarar que la víctima había presentado una mejoría de las puñaladas, pero el 28 de abril los profesionales del Hospital "Juan Domingo Perón" detectaron la presencia de un germen y no respondió al tratamiento como esperaban los médicos, lo que derivó en una complicada cirugía de tórax, el 11 de mayo. Nunca se recuperó.

Para Esteban Ramos, Lutens pidió 21 años de prisión por los delitos de robo calificado agravado por la intervención de un menor; homicidio en ocasión de robo y abigeato. Para su hermano Cristian el mismo monto, pero por los delitos de robo calificado por el empleo de un arma de fuego de utilería, y en forma alternativa, por robo calificado por ser cometido en poblado y en banda; y por homicidio en ocasión de robo.

Para Gatica, que al momento del robo a Villegas tenía 17 años, el fiscal solicitó al tribunal que se declare la responsabilidad penal por homicidio en ocasión de robo y pidió 14 años de prisión, un monto que deberá ser ratificado o modificado por un juez de Menores.

El veredicto se conocerá el martes 16 de agosto a las 11.