Un nene se accidentó en una plaza en 2015 y la Comuna lo indemnizará

La del 8 de febrero de 2015 era una tarde de alegría para un niño de cuatro años de Villa Mercedes que jugaba con sus hermanas en una plaza del barrio Familia Unida. Sin embargo, la diversión se transformó en angustia a las 19:15, cuando un canasto de basura cayó sobre su pie izquierdo y le causó múltiples problemas, no solo físicos, sino también psicológicos y emocionales, que se extendieron durante mucho tiempo. Siete años después de aquella desventura, la Justicia resolvió que la familia del pequeño cobre una indemnización por los daños y perjuicios que atravesaron.

La sentencia fue dictada, en realidad, en 2021, por la doctora Cynthia Alcaraz Díaz, quien está a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y Ambiental Nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial. Sin embargo, ahora el fallo fue confirmado por Mariel Elisabet Linardi y Álvaro Rodríguez, jueces de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Ambiental, Niñez, Adolescencia, Violencia y Laboral.

Para tomar la decisión, Alcaraz Díaz consideró todos los inconvenientes que tuvo que pasar desde el día del accidente el pequeño, de quien no dieron a conocer el nombre para preservar su identidad.

El cesto estaba en el espacio verde ubicado sobre la Sargento Baigorria. Era de cemento y chapa, y estaba sostenido por una madera.

La jueza determinó que "el mantenimiento del lugar no era el adecuado". Por eso, la responsabilidad recayó sobre la entidad que tiene a cargo la administración y el cuidado de estos espacios públicos. "Sabemos que la Municipalidad no puede estar presente en todo ámbito, pero sí debe responder, porque es asimilable al dueño de un bien. Por ejemplo, si tengo un accidente de tránsito, el propietario del auto es responsable. En este caso, se asimila que el Estado municipal es equivalente al dueño de la plaza", explicó.

Cuando el cemento aplastó el pie del pequeño, debieron hospitalizarlo en el Policlínico "Juan Domingo Perón", donde le amputaron el dedo hallux, más conocido como el gordo. Y tanto él como sus padres comenzaron un calvario de consultas médicas y tratamientos.

Los dolores en el pie, la pierna y la espalda fueron constantes, y tuvo que empezar a utilizar una plantilla y una prótesis de alto costo. A su vez, se vio afectado su equilibrio y fue diagnosticado con discapacidad parcial y permanente del 30%.

"No podía correr, no podía jugar. Se tenía que retirar de la escuela por el dolor, lo que significaba que perdiera su actividad y se atrasara. Todo eso ha interferido en la socialización temprana del niño", remarcó.

La funcionaria judicial aclaró que esa fue la última causa en la que intervino en relación al Estado, porque desde que se aprobó el nuevo Código Civil y Comercial, los jueces de primera instancia ya no pueden actuar en casos que involucren a las diferentes jurisdicciones estatales. Sin embargo, agregó que el fallo sirve para dimensionar la función reparadora de la Justicia. "También existe el aspecto preventivo, al que aquí no se llegó. Esta es una reparación económica para el niño que tanto sufrió, aunque lamentablemente ya no pueda recuperar su dedo", expresó.

Resumen de la causa

El hecho

El accidente fue el 8 de febrero de 2015, a las 19:15, en la plaza del barrio Familia Unida, ubicada en la calle Sargento Baigorria.

Consecuencias

Al niño, quien tenía cuatro años en ese momento, le amputaron el dedo gordo del pie izquierdo. Tiene que usar prótesis y sufrió psicológicamente y también en su vida social.

Judicialización

La familia decidió llevar el caso a la Justicia, al no obtener las respuestas que buscaban de la Municipalidad. El expediente data de 2017.

Sentencia

El fallo de primera instancia se produjo en 2021 y este año se confirmó en la cámara. Determina que el Estado abone una indemnización por daños y perjuicios, aunque no dieron a conocer la cifra por la seguridad de la víctima.

