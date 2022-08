"Raúl B. Díaz", el club que aún es punto de encuentro para adultos mayores

En la esquina de Juan W. Gez y Las Heras hay un lugar que se resiste a desaparecer y que persiste como punto de encuentro, principalmente, para las personas de la tercera edad. El Club Recreativo "Raúl B. Díaz" cumplirá sesenta años en unos días y, pese al paso del tiempo, todavía ejerce una función social clave entre los vecinos.

Todos los sábados, desde hace once años, la institución ofrece uno de los pocos bailes que hay en Villa Mercedes para los adultos mayores, aquellos que aún sienten ganas de escuchar música, mover el esqueleto, conocer gente nueva y hasta, quizás, encontrar el amor.

"Se han formado muchas parejas, hay algunos que se casaron, otros que se han ido a vivir juntos y otros que son novios. Es como una familia, nos conocemos todos y es un ambiente muy tranquilo. También se suman algunos que vienen por primera vez, se enganchan y vuelven", contó Ana Pérez, quien organiza los encuentros bailables junto a su esposo, el cantante Nelzo Rocha.

La mujer contó que si bien a veces aparece algún que otro joven, la mayoría de quienes asisten promedian entre los 60 y los 70 años y muchos están jubilados.

El club fue fundando el 15 de agosto de 1962. Harán una cena para festejar y un torneo de bochas.

Por eso, se aseguran de que siempre reine la calma y haya un muy buen trato entre todos. Hay música en vivo de solistas y orquestas y si bien pueden tomar alcohol libremente, procuran que los vasos no ingresen a la pista para evitar conflictos. "Tenemos seguridad, entonces si una persona está alcoholizada, la sacamos. Y si viene tomada, directamente no entra. Porque en este estado no se va a divertir y va a molestar a los demás", señaló.

De esa forma, el club sigue siendo uno de los pocos espacios en el que los adultos mayores pueden salir de noche, divertirse, hacer amigos o simplemente bailar.

Pero no es la única actividad que pueden realizar allí. El "Raúl B. Díaz" supo ser la cuna de los mejores campeonatos de bochas de la ciudad y, más allá de muchas dificultades, intentan continuar con el deporte. Para celebrar el aniversario, por ejemplo, tienen planeado hacer un torneo este fin de semana.

Foto: Juan Andrés Galli.

También hay talleres de ajedrez, a los que acuden incluso algunos niños, y siempre funciona como un lugar de encuentro para los vecinos que quieran ir a jugar al truco y otros juegos de cartas.

"Estamos luchando para que podamos recuperar lo que se ha perdido. En la pandemia, mucha gente se alejó y perdimos muchos ingresos. No les podíamos cobrar la cuota porque el club estaba cerrado y por la situación que se estaba viviendo. Lamentablemente, por la edad, muchos también fallecieron y todo eso nos afectó", lamentó Félix González, uno de los integrantes de la comisión directiva que se formó tras el fallecimiento del histórico presidente Antonio Pérez.

Así, desde que se flexibilizaron las restricciones sanitarias, han empezado a recuperar el flujo de personas que asisten a diario a la institución.

Mientras tanto, intentan mejorar las condiciones edilicias del lugar, que han sufrido los deterioros lógicos del paso de los años. "Hemos comprado el piso para la cancha de bochas, el techo se llovía todo y le tuvimos que hacer arreglos, y estamos cambiando las pantallas de calefacción y los calefactores", ejemplificó González.

También contó que pronto volverán a transmitir los partidos de fútbol para quienes gustan de ir a tomar algo mientras miran a su equipo favorito.

Y si bien la fecha de fundación es el 15 de agosto de 1962, celebrarán el aniversario el viernes 26 con una cena en la que estarán presentes los socios.