Cuando te nombro

Contemplar la quietud del lago de La Florida era una de las actividades que compartían Roberto Sosa junto a su novia Angélica, un amor que comenzó como prohibido y luego mutó al más importante en la vida del escritor. En una tarde de verano, Roberto se dio cuenta que su amada se encontraba algo dispersa, con la mirada perdida y el corazón turbulento. Era el principio del fin.

El Alzheimer se apoderó de Angélica en 2019 y comenzó a desconocerlo. Como una historia de película, Sosa la visitó varias veces en el geriátrico, donde quedó internada hasta el último día de su existencia. A partir de allí, los recuerdos y las anécdotas de los dos quedaron sellados en "Almas gemelas", el libro que recopila los poemas que el autor le dedicó al amor de su vida.

Mi entrañable amigo Jorge Sallenave me ayudó a editar cada poema que conforma el libro. Roberto Sosa

"En cada poesía cuento la historia detrás de lo que comenzó como una aventura y se transformó en lo mejor que me pasó", expresó el autor, quien la conoció en 2005 cuando él era un hombre de familia, casado, con dos hijos, y ella, su amante.

En 2010, Roberto vivió una serie de episodios que cambiaron por completo el panorama. Uno de sus hijos se suicidó, a los veinte días el segundo murió en un accidente y tiempo después falleció también su mujer.

"En ese momento, Angélica se convirtió en mi salvavidas. Me sostuvo. Fue la persona que me sacó del pozo donde me había hundido", contó Roberto, quien decidió no convivir con ella, sino vivir un eterno noviazgo.

La historia fue bonita hasta los primeros síntomas de pérdida de memoria que tuvo la mujer. El día que Angélica falleció, Sosa sintió que una parte de su alma se fue con ella y encontró en la escritura su aliada para combatir la depresión.

"Estoy muy agradecido con este libro porque cada vez que me siento solo o la extraño, que es casi todos los días, la encuentro en los versos, las palabras y los poemas que adjunté de diferentes autores conocidos que completaron lo expresado", agregó Sosa, quien tomó referencias de Antonio Esteban Agüero, Antonio de la Torre, San Agustín y cantantes como Nino Bravo o Pablo Milanés.

Con 84 años, Roberto vive solo rodeado de cuadernos repletos de anécdotas y vivencias que algún día le gustaría publicar. "Estoy un poco deteriorado físicamente por los achaques de la edad, pero mi mente pide aprender y seguir adelante, por mí y por la memoria de Angélica", concluyó.