ULP Virtual: 4.300 puntanos la eligieron para capacitarse

Una esperanza a la que aferrarse, la herramienta que alienta a soñar con un mañana mejor o la llave para alcanzar una profesión. Cualquiera de esas consignas puede calzar bien con el rol que cumple hoy la ULP Virtual, la plataforma que permite estudiar a distancia cualquiera de sus 60 carreras. Por eso, en el llamado a inscripciones, que cerró en los últimos días de julio, 4.300 puntanos se anotaron y ya se preparan para comenzar la cursada. La cifra y otros datos que reflejan la repercusión del sitio educativo fueron confirmados por autoridades de la institución.

Enfermería, por una diferencia notoria, permanece como la más elegida. Hoy aglutina 6.551 estudiantes habilitados para comenzar o continuar con su formación universitaria y acceder luego a una profesión muy sólida, con buenos salarios y una altísima demanda de trabajadores. Para el ciclo 1, que está a punto de comenzar, 804 aspirantes ya repasan sus primeros apuntes.

En el ranking, un escalón más abajo, con 4.904 alumnos en óptimas condiciones para desarrollar la carrera, se ubica Licenciatura en Administración. Cuenta con las tecnicaturas en Administración y en Administración Bancaria como títulos intermedios.

Contador Público, con 2.931 estudiantes, ocupa la tercera posición en la nómina de opciones.

A la hora de elegir, en esta última convocatoria predomina una tendencia clara: las carreras con rápida salida laboral y gran demanda de profesionales.

Los alumnos inscriptos en el llamado de julio pasado accederán a un curso de ingreso, que se pondrá en marcha el 24 de agosto y una vez aprobado arrancarán el dictado de clases dentro de la carrera universitaria, en marzo de 2023.

Un segmento aparte merece la profesión que experimenta la mayor demanda de personal en todo el mundo: la Tecnicatura en Desarrollo de Software, que actualmente posee una matrícula de 2.131 alumnos. Diversas empresas nacionales e internacionales han contratado personal formado a través de la ULP Virtual. Incluso antes de cerrar sus estudios, algunas compañías ya convocan a estudiantes para hacer prácticas y pasantías en sus filas para, posteriormente, ya con el título bajo el brazo, contratarlos.

Bañuelos: “La ULP Virtual atendió una necesidad que tenía la población”

“La ULP Virtual vino a mostrar una necesidad que tenía la población de formación universitaria. Antes ¿quiénes iban a estudiar una carrera de ese tipo o una terciaria? Quienes vivían cerca de los lugares físicos donde funcionaban. O concurrían esos jóvenes a quienes sus padres podían solventarles un alquiler y sus gastos en otra provincia o ciudad. Tampoco podían, o se les hacía difícil, a quienes trabajaban. Nunca los horarios laborales fueron flexibles con las personas que estudiaban. Entonces ¿qué detectamos con la ULP Virtual? Que esas personas, por distancia o por cuestiones económicas, no podían acceder a una formación universitaria. Lo que ofrece la ULP Virtual no lo cumplían otras universidades del país. No porque sean malas, sino porque fueron pensadas con formato presencial, físico. Los alumnos debían ir en persona a cursar. ¿Qué quedó en evidencia con nosotros? Que hay muchos que no pueden acceder a una formación terciaria o universitaria porque viven lejos, porque no tienen recursos o porque tienen que trabajar. Con la ULP Virtual eso no ocurre”, manifestó la rectora de la Universidad de La Punta, Alicia Bañuelos, a la hora de explicar los motivos del éxito que experimenta la plataforma educativa digital.

“Nosotros tenemos alumnos de parajes como Ojo del Río, Las Parejas, Bella Estancia, El Zapallar, Planta de Sandía y de muchos otros pueblos. Allí tenemos un alumno a veces. Son parajes donde tal vez hay diez casas, pero uno de sus habitantes estudia una carrera universitaria gracias a la ULP Virtual. Permite a toda esa gente poder formarse”, contó la rectora.

Por encima del resto

Las estadísticas obtenidas por la casa de estudios sanluiseña, tras el cierre de las inscripciones de julio, remarcaron que una vez más Enfermería es la carrera más elegida. Bañuelos reflexionó sobre esa circunstancia: “La elección de la gente probablemente está vinculada al funcionamiento de nuestro Hospital Central, pero también es un efecto que dejó la pandemia. Y a la necesidad mundial de incorporar recursos humanos vinculados a la salud. La falta de enfermeros es una característica que hoy muestran todos los países. Es una necesidad mundial y los estudiantes lo saben. Por supuesto que no queremos que nuestros egresados se vayan, pero la oferta internacional crece día a día”, destacó.

Matera: “La ULP Virtual es un proyecto educativo con una gran respuesta”

La secretaria académica de la Universidad de La Punta, Karina Matera, trazó un balance sobre las últimas estadísticas que arrojaron las inscripciones en las diversas carreras que ofrece la ULP Virtual.

“El proyecto educativo impulsado por el Gobierno de la Provincia ya tiene 4 años y a lo largo de este tiempo experimentamos un impacto muy alto, una gran respuesta, que nos permitió llegar a muchos puntos lejanos del territorio provincial. Es una muy buena opción a distancia, que se desarrolla de manera virtual y es totalmente gratuita”, expresó Matera.

“Una de las ventajas de esta modalidad a distancia es que al ser gratuita hizo que los costos sean menores para la gente. A su vez, son opciones con una amplia salida laboral. Antes, al comenzar, no teníamos este abanico de posibilidades. Ahora ofrecemos más de 60 carreras”, agregó.

“El impacto en la gente ha sido importante no solo por la necesidad que había de cursar de manera remota, sino que pudimos cumplir con las expectativas. También es destacable contribuir con la inclusión no solo social, sino también digital. Esa es una política muy amplia del Gobierno de San Luis hacia todos sus habitantes. La ULP Virtual está al alcance de todos. Y los puntanos no solo tienen acceso a internet, también cuentan con dispositivos para vincularse a la red y así acceder a plataformas como la ULP Virtual”, remarcó Matera.

La funcionaria de la ULP opinó sobre la respuesta de los estudiantes una vez que inician sus estudios.

“Nosotros vemos el esfuerzo de cada alumno, en cada carrera. Porque hay gente que estudia, que se conecta, muchas veces al regreso de su trabajo; estudia con el tiempo que le queda disponible. Por eso valoramos a los más de 40 mil alumnos que hoy forman parte de la ULP Virtual. Conocemos el esfuerzo que hacen por estudiar y culminar sus carreras”, señaló.

