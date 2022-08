La "Industrial" formó su centro de estudiantes tras más de 10 años

Después de más de 10 años, la Escuela Técnica N° 15 “Ingeniero Agustín Mercau”, conocida popularmente como la “Industrial”, volvió a tener un centro de estudiantes. En una jornada democrática, compitieron dos listas compuestas por alumnos de todos los años y votaron alrededor de 900 chicos y chicas.

“Presentamos la Lista N° 1 La Voz Estudiantil color azul y blanca y competimos contra la roja Sol Naciente. Lo que hicimos fue histórico, porque hacía muchísimos años que no había agrupaciones. Así que es un montón para nosotros lo que logramos”, comentó Camila Carrera, la nueva presidenta de la lista ganadora, que obtuvo el 50,27% de los votos.

Además, explicó que desde que comenzó el ciclo lectivo empezaron a recorrer las aulas para conversar y buscar al menos un delegado por curso y que los compañeros más chicos empiecen a tener participación de a poco.

“Presentamos los estatutos y conocimos de cerca lo que pasaba con los alumnos. Porque al no haber centro de estudiantes, los directivos o los profesores por ahí no ven dentro de las aulas lo que pasa. Y todos tenemos que conocer nuestros derechos; porque esto es política, no necesariamente partidaria, es escolar y para tratar de buscar el bien común”, aseguró la joven.

Desde comienzos del año, los candidatos se encargaron de conseguir un delegado por curso.

El director del establecimiento, Luis Roble, manifestó que hasta el momento los alumnos no habían tenido intención de crear un centro que los represente. “Hoy desde el Ministerio de Educación se está alentando a que los conformen, porque hay una ley que desde el 2019 lo establece. Esto también les sirve como base para formar parte de instituciones o partidos políticos. A su vez, es muy importante para nosotros contar con esta propuesta, porque nos permitirá trabajar conjuntamente y detectar las necesidades de los jóvenes”, contó.

Roble mencionó que las nuevas autoridades estudiantiles serán un nexo con el total de la matrícula del colegio para que puedan colaborar y ayudar a cuidar las instalaciones del edificio.

Alternativas. Hubo dos listas para que los estudiantes elijan en las urnas. Foto: Gentileza.

“Vamos a trabajar mancomunadamente por el bien de todos en general. El acto eleccionario fue muy ordenado y el viernes hicimos el recuento para que quede definido. Los chicos están muy contentos y todos lo vivimos como una gran fiesta”, dijo el director.

Por último, Victoria Vottero, otra de las integrantes del grupo ganador, sostuvo que fue una jornada muy tranquila y ordenada. “Tuvimos la participación de muchos de los estudiantes y ambas listas estábamos muy felices por los resultados porque hicimos mucha campaña, y ver que todos estaban entusiasmados por votar nos pareció súper lindo”, agregó.

La segunda lista, la N° 7, encabezada por Jaqueline Heredia, obtuvo el 47,35% de los votos y hubo un pequeño porcentaje de boletas nulas y en blanco.