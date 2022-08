Le dictaron la prisión preventiva al excombatiente que violó y embarazó a una niña

En la audiencia de formulación de cargos realizada este miércoles en Tribunales, el juez de Garantías Marcos Flores Leyes decidió hacer lugar al pedido de la fiscal María del Valle Durán y le dictó la prisión preventiva a José Mario Sosa (59 años) quien fuera detenido este martes por violar y embarazar a una niña de 14 años.

En la misma audiencia la fiscal Durán informó que el embarazo de la niña fue interrumpido en junio cuando ya cursaba las 17 semanas de gestación.

El sospechoso fue denunciado por la madre de la víctima aproximadamente en febrero de este año. La víctima es hijastra de un tío de Sosa y el abuso habría sucedido en el domicilio de la niña. Según la denuncia, Sosa fue hasta la casa un día que sabía que la mamá de la menor estaba trabajando y que el padrastro, es decir su tío, estaba de viaje.

Para lograr su detención, este lunes por la mañana unos cinco investigadores iniciaron una consigna policial cerca de un domicilio familiar del sospechoso, ubicado en Camino de la Aguada y calle Huarpes, de Juana Koslay. Los pesquisas ya contaban con la orden de detención para Sosa emitida por la fiscal de Instrucción.

Una fuente policial que participó del operativo contó que tenían información de que “esta persona estaba en esa zona rural y que regresaba en horas de la tarde. Cuando estábamos consignando el domicilio, llegó una camioneta de la que bajó una mujer mientras que el sospechoso se quedó en el vehículo. Nos acercamos y nos identificamos como personal policial y él bajó, pero cuando le informamos sobre la causa se puso agresivo empujó a uno de los agentes y escapó”.

Luego, Sosa intentó entrar a la casa y como no pudo volvió hacia la camioneta y una de las agentes quiso impedir que el hombre arrancara el vehículo pero él cerró la puerta y le aprisionó tres dedos de la mano derecha. La mujer policía metió la otra mano para quitarle las llaves y evitar que no encendiera el vehículo, pero el sospechoso le mordió un dedo de esa otra mano, y a pesar de eso logró quitarle las llaves. Sosa seguía agresivo y no desistió de su actitud. Escapó por la puerta del acompañante mientras unos cinco familiares suyos comenzaron a agredir a los agentes para que él lograra huir. La policía lesionada sufrió fisuras en tres dedos de su mano derecha.

Finalmente, por la noche Sosa y su abogado, Alfredo Garro, se presentaron en la Comisaría 1ª para entregarse y luego fue trasladado a la Comisaría 7ª.

