Novak Djokovic confirmó que no jugará el US Open

El tenista serbio Novak Djokovic confirmó este viernes que finalmente no disputará el US Open ya que Estados Unidos le impide su ingreso por no vacunarse contra la Covid-19.

Si bien el número seis del mundo mantuvo la esperanza hasta último momento, no hubo milagro y tanto Djokovic como su equipo técnico, encabezado por el croata Goran Ivanisevic, confesaron a Wimbledon su pesimismo sobre la participación del tenista en el certamen norteamericano que se desarrollará desde el 29 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Para Djokovic, a quien le importaba menos perderse los Masters 1.000 de Montreal y de Cincinnati, sí era un objetivo el Abierto de los Estados Unidos, donde podría haber igualado las 22 conquistas del español Rafael Nadal.

De esta manera, su sueño de alcanzar al más ganador de la historia quedó trunco y hasta podría ensancharse la brecha entre ambos con dos títulos, ya que Nadal parte como el gran favorito junto a Daniil Medvedev, defensor de la corona.

"Siento no poder viajar a Nueva York para participar en el US Open. Gracias por vuestros mensajes de apoyo. Suerte a mis compañeros. Me mantendré en forma y con un espíritu positivo hasta tener la próxima oportunidad de competir. Nos vemos pronto mundo del tenis", escribió el balcánico en sus redes sociales.

El centro de salud del gobierno de los Estados Unidos no hizo ninguna modificación a los protocolos de entrada al país, en los que se exige a los extranjeros la pauta completa de vacunación contra el coronavirus.

Si bien el 12 de agosto circuló la noticia de que las autoridades sanitarias tratarían un cambio en la normativa COVID-19, finalmente esto no sucedió y derivó en que el serbio se diera de baja minutos antes de que se anuncien los emparejamientos.

Aunque la baja fue de último momento, la organización del certamen nunca confió en la presencia del tenista y un indicio de ello fue que no fue incluido en los carteles promocionales. Además, desde la noche del miércoles tampoco figuraba en la lista de participantes en la página oficial.

Con la imposibilidad de participar en el certamen, algo que asume con total naturalidad por su libertad a no ponerse la vacuna contra el coronavirus, Djokovic tendrá un total de 5.200 puntos sin defender a lo largo de la temporada.

Esta situación pone en serio peligro su condición de top 10 al final del evento. Y en el horizonte está que el gobierno australiano vuelva a cerrarle la puerta de entrada para el Abierto de 2023.

NA / NTV