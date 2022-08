¿Qué hacemos? Las propuestas que no te podés perder

JUEVES 1/9

El riff de las guitarras

Non Stop

Los merlinos más rockeros se presentan en el auditorio y luego siguen su rumbo al encuentro de motociclistas que se realizará el sábado, donde compartirán escenario con Botafogo.

Hora: 20 Lugar: Casa del Poeta, Merlo. Entrada: gratis

Clásicos del rock y el blues local

No va +

Amigos entrañables de All Right, los músicos de No Va + vuelven a ponerle rock y blues antes de que llegue un nuevo fin de semana. Canciones de todos los tiempos y un repertorio conocido para darle la bienvenida a septiembre.

VIERNES 2/9

Vamos a bailar, dale

Dale q' Va

El cuarteto vuelve a sonar con fuerza en Villa Mercedes con la presencia de una de las bandas del momento. Aunque muchos referentes del sonido cordobés por excelencia pensaron en dejar los escenarios por un tiempo, como Ulises Bueno, Magui Olave y Banda Mix que se tomaron un receso por motivos de salud, otras orquestas como Dale q Va siguen con sus presentaciones por todo el país.

Hora: 23 Lugar: Espacio Mitre

Para buscar la solución

Supermerk2

En una edición más de Fiesta La Perla, la banda de Buenos Aires aporta su cumbia rayada y megabailable con canciones como "La lata" o "La resaka". Una fiesta movida que tendrá sorpresas en las próximas ediciones.

Hora: 23:30. Lugar: Comuna. Entrada: 800 pesos

Formato musical

Cassette

Desde Río Cuarto, una banda fideliza el sonido del rock nacional de los 80 con covers que se recuerdan, se viven y se cantan. Parte del ciclo “Música en el aljibe".

Hora: 20. Lugar: Casa del Poeta, Merlo. Entrada: gratis.

SÁBADO 3/9

Un gran encuentro

Pasado Verde y Rayos Láser

Por un lado, los mendocinos de Pasado Verde vuelven a la provincia para continuar en su tarea de formar un público puntano, que ya tienen. Lo acompañan en el escenario los cada vez más asentados Rayos Láser (foto), que desde Villa María siguen con su rock del interior con proyección a todo el país. Una fecha doble e imperdible.

Hora: 23:30 Lugar: Comuna Entrada: 1.500 pesos.

En dúo

Calderón-Rodríguez

Flavia Calderón y Gregorio Rodríguez se reúnen en la Casa del Poeta para compartir canciones y experiencias. A las 20, con entrada gratis.

Palpitaciones anticipadas

Solistas y dúos del colectivo de mujeres y disidencias de San Luis arman un festival en Casa Wicca que propone calentar la máquina para el encuentro de octubre. Muchas voces detrás del mismo objetivo. Claudia Prett, Faviola Perroni y Marianela Arce son alguna de las cantoras. A las 17 con entrada a 400 pesos.

El lado oscuro de la luna

Pulse

Pink Floyd tiene su tributo mercedino gracias a Pulse, que recorrerá la extensa discografía de una de las bandas más enigmáticas del rock mundial. El concierto será en Auditorio Morrison a las 22. Las entradas cuestan 960 pesos.