Natalí, la puntana que sueña con ser la mejor asadora de la Argentina

Tenía 12 años cuando la preparación de un banquete para el personal de una fábrica la encontró en medio de miles de brasas furiosas bajo unas parrillas gigantes. Ante el humo, el calor sofocante y el riquísimo olor a la carne casi a punto, hizo su debut como asadora. Y se enamoró tanto de ese oficio que hoy es su profesión y pasión, la misma que la llevó por Chile, Ecuador, Brasil y casi toda la Argentina. Se trata de Natalí Suárez Pardo, la puntana que fue seleccionada para competir en el Campeonato Federal del Asador 2022 que se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y que organiza el gobierno de ese distrito.

La cita será el 14 de agosto y paralizará el tránsito de la capital del país porque las parrillas estarán ubicadas en plena avenida 9 de Julio, entre Corrientes y Avenida de Mayo. La puntana enfrentará a los representantes de las otras provincias y CABA.

Se trata de la cuarta edición del certamen que tiene a destacados chef y críticos gastronómicos como jurados. Para ser preseleccionados, los interesados enviaron sus currículums y tras una evaluación y posterior entrevista, Natalí resultó elegida para representar a San Luis.

“Uno de los requisitos era tener experiencia, un recorrido dentro de la gastronomía. Eso me ayudó mucho porque empecé en esto a los 12 años. Mis padres tenían una empresa de eventos y tuvieron que hacer un banquete para la fábrica ‘2 en 1’. Pidieron asado como menú y esa fue mi primera incursión. Luego estudié la carrera de chef en Mendoza. Tras ello, hice un posgrado de pastelería profesional y desde allí me fui a Córdoba a un posgrado en cocina francesa. Luego me lancé a trabajar”, contó Suárez Pardo.

“Estuve trabajando en Santiago de Chile, luego en Ecuador y el último lugar fuera del país fue en Pipa, a 80 kilómetros de Natal, en Brasil. Volví a San Luis poco antes de la pandemia, que me agarró apenas abrí Cilantro, mi emprendimiento”, agregó Natalí, de 39 años

El Gobierno de CABA ya le envió los pasajes a la representante puntana. Partirá el sábado 13. Junto a los boletos le llegó el reglamento. “Estuve leyendo las pautas de la competencia. Nos informaron sobre los tipos de cortes de carne que nos darán. Habrá dos instancias. Primero por zonas y luego la ronda final a la que clasificarán los seis mejores asadores. El que más puntos obtenga será campeón. Cada competidor tendrá un ayudante, que conoceremos al llegar”, contó. “Antes de comenzar nos informarán el punto de cocción que exigen y los desafíos con elementos sorpresa que, por tiempo, debemos cumplir”, agregó.

Para entrenar un poco, Natalí asará cortes de carne idénticos a los que le darán en Buenos Aires. Cada porción la sorteará a todos aquellos que se sumen a las redes sociales de Cilantro, su emprendimiento.

La chica se tiene toda la fe y sueña con traer el trofeo para San Luis. “Amo hacer esto. Ya siento la adrenalina del torneo, más allá de mi experiencia. Lo vivo así porque es lo que más me gusta hacer. A mis amigos y familiares siempre les hago asado, me salen muy bien”, reveló entre risas.

