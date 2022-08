Alberto recibió con obras a los campeones

El Gobernador recibió a los campeones de EFI Juniors y anunció obras para el club. Alberto Rodríguez Saá mantuvo un encuentro con futbolistas, entrenadores y dirigentes de la entidad que se coronó campeona del torneo de Primera División A de la Liga Sanluiseña de Fútbol. De la reunión también participó la secretaria de Deportes, Cintia Ramírez.

Durante la charla, el mandatario puntano le adelantó a la comitiva “tricolor” que el Estado hará la obra de iluminación de su predio deportivo, la remodelación de la sede social y los vestuarios del club.

La cita fue en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, donde deportistas y dirigentes le comentaron al mandatario cómo fue coronarse campeones por primera vez en la historia del club y sus sueños futbolísticos de cara al futuro. A su vez, la presidenta de la institución, Laura Sánchez, contó cómo es conducir un club de la mano de una comisión directiva integrada solo por mujeres.

En un tramo del encuentro, además de hablar de fútbol y de la gran conquista del “Tricolor”, el Gobernador les adelantó a los deportistas que el Gobierno de San Luis encarará en breve la remodelación de los vestuarios y la sede social del club, además de la iluminación de la cancha y del resto del predio. La idea es que las obras acompañen a la nueva incursión de EFI Juniors en el próximo Torneo Regional Amateur que organiza el Consejo Federal de AFA.

EFI Juniors se consagró campeón por primera vez en la Liga Sanluiseña de Fútbol.

“Fue maravilloso cuando recibimos la llamada de que nos iba a recibir el Gobernador. Fue un mimo muy grande para los jugadores y para la institución. Además, nos anunció obras para el club. Estamos totalmente felices. El Gobierno mejorará los vestuarios, las luces para la cancha y mucha infraestructura para dar la talla en el Torneo Regional Amateur de AFA que se viene. Tenemos poco tiempo, solo dos meses, pero el Gobernador quiere que las obras lleguen antes del debut”, dijo la presidenta del club.

Laura Sánchez contó cómo fue ser la primera presidenta mujer de un club de fútbol y a su vez quedar en la historia, por ser la conductora de la entidad cuando esta consiguió su primera estrella. “Fue un camino largo y rocoso, pero valió la pena. Dicen que lo que no cuesta no vale. Estamos felices con la organización del club, con el proyecto, con la gente que se sumó y la verdad es que todos los jugadores están a la altura”, reveló.

“En mi comisión directiva somos todas mujeres. Cada una, en el día a día, hace su trabajo, cada una en su lugar", Laura Sánchez (Presidenta de EFI Juniors)

“Ser mujer en un mundo de varones fue complicado y más salir campeones en una gestión donde todas las dirigentes somos mujeres. No fue sencillo, pero representamos a nuestra provincia y lo hicimos bien. Ahora se viene otro desafío. Mis colegas me felicitaron mucho y se ha sumado mucha gente al proyecto. Eso hizo que la mirada cambiara un poco y ahora me han felicitado y colaboran bastante en este mundo que era tan masculino”, agregó la presidenta.

“En mi comisión directiva somos todas mujeres. Cada una, en el día a día, hace su trabajo como tesorera, vocales y secretarias, cada una en su lugar. Y los fines de semana cada una también tiene su rol, ya sea en la cantina o en la entrada, y para que no les falte nada tanto a los chicos como a los más grandes. Actualmente en EFI Juniors hacen fútbol unos 300 chicos y jóvenes”, señaló Sánchez.

El DT campeón con EFI Juniors, Héctor Martín, se refirió al gran logro con el equipo y el encuentro con Alberto Rodríguez Saá.

“Estamos muy agradecidos por el recibimiento que nos dio el Gobernador. Muy contentos por esta charla que tuvimos. No había tenido la posibilidad de conocer al Gobernador y es toda una satisfacción. Hablamos de fútbol, nos felicitó por el torneo y lo más importante fue que en unos días arrancarán las obras en nuestra cancha para la luz y las mejoras en la sede, las tribunas y los vestuarios”, reveló el DT.

“Ganar el campeonato fue un logro muy grande; uno todavía no toma conciencia de lo que conseguimos, pero nos pone muy felices. Trabajamos mucho para lograrlo y es un orgullo, también en lo personal. La charla con el Gobernador fue muy buena, nos sorprendió, porque es una gran persona. Hizo y hace mucho por el deporte, por el fútbol. Está enterado de todo lo que pasa y estamos contentos por compartir este momento”, destacó Martín.

