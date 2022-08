El sol detrás del cerro

Con el Cerro de la Cruz de fondo y un atardecer que lo embellece, Ulises Molina filmó el video de "Yo sé que tú", la canción que hicieron conocida los traperos del momento Rusherking, Tiago PZK, Lit Killah y FMK. El puntano se animó a darle un giro y le puso estilo propio, algo que lo caracteriza desde el comienzo de su carrera.

Aunque se dedica a componer y escribir sus propias canciones, Ulises decidió volcarse a las interpretaciones para ganar oyentes. Para el artista lo importante es no olvidarse de la originalidad, por eso cada tema lo acompaña con un video que encierra el espíritu y las ideas del cantante.

"En esta oportunidad decidí hacer una 'live session' donde solo me veo con el paisaje de fondo, pero en otros videos trato de darle un giro, contar una historia que acompañe la canción porque siento que lo audiovisual también es importante. Ese es el momento en el que la autenticidad florece", contó el joven de 22 años que incursiona en la música desde su adolescencia.

Atrapar al espectador desde los videos que acompañan las canciones es mi objetivo principal. Ulises Molina

Su primera canción fue "Bailemos", que presentó en abril del año pasado y la tomó como el puntapié necesario para probar si la música era realmente el camino que debía elegir para su vida.

Luego, con algunas recaídas y desánimos, Ulises decidió tomarse un receso. "No me sentía con ganas de seguir, algo me decía que no era lo que buscaba", expresó.

Tiempo después, por Instagram, la red social que eligió para difundir su trabajo, conoció a una productora venezolana que le hizo puente con MYA, el dúo conformado por Agustín Bernasconi y Maxi Espíndola, quienes tuvieron una reunión con el artista y terminaron de convencerlo de que lo importante era seguir por sus sueños y no abandonar la música.

"Me dieron tips y consejos en una charla motivacional que me empujó a seguir adelante. Nada podía salir mal si lo que quería estaba adelante de mis ojos. Me puse las pilas y comencé de nuevo", agregó el cantante que nació en Buenos Aires, pero desde los 13 años vive en San Luis y se considera un puntano más.

Molina agregó que "Yo sé que tú" salió de un ensayo y forma parte de la nueva etapa que surgió después de momentos de bajones y oscuridades.

Ahora se dedica a escribir para él y otros artistas que lo buscan para completar sus repertorios. "Me planteé seguir para adelante y es lo que voy a hacer porque no voy a dejar que mis sueños se desvanezcan", contó el artista que entre canción y canción que presenta en YouTube deja que pase un lapso de quince días.

"Todo esto es la antesala a lo que será mi primer show que espero poder presentar para la temporada primavera-verano que se aproxima. Quiero que la gente termine de conocerme", concluyó.