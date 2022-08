De Genaro: "Di lo mejor de mí, esa es la mayor satisfacción"

"Fue la carrera más importante que he tenido hasta el momento, en la cual hice mi mejor marca personal, récord nacional U20 y quedé sexto en el ranking absoluto. Además, ya logré la clasificación directa al Sudamericano U23 en Cascavel (Brasil) y quedé a 6 centésimas de los Juegos Odesur Asunción 2022, así que fue una cosecha muy buena”. En pocas palabras, Bruno de Genaro (19 años) describió porqué fue tan importante esa carrera que afrontó el jueves por la tarde en el estadio “Pascual Guerrero” de Cali, Colombia. Era nada más y nada menos que una semifinal de un Campeonato del Mundo U20 de Atletismo.

Desde su habitación en un hotel en Cali, ya con la tranquilidad del deber cumplido, Bruno le contó a El Diario cómo vivió la previa de la semifinal: “Intenté tomarlo como un día más, pero en el fondo sabía que no lo era”. El “Cardenal”, quien entrena bajo las órdenes de Pedro Nadal, salió a correr y detuvo el reloj en 50.86, la 11ª marca entre los 24 atletas que corrieron las semifinales. Recordemos que 49 deportistas iniciaron la cita mundialista.

—¿Qué análisis hacés de la carrera?

—Fue muy buena, tuve un error en la valla 4 y quizá en el primer 200 m podía haber acelerado un poco más. En principio íbamos a apostar a salir más fuerte, pero luego coincidimos con el equipo en seguir igual a la serie en el primer 200 m y apurar en la segunda mitad.

—Y eso se notó, sobre todo en la recta final.

Me sentí muy fuerte en los 100 m finales; mejor que en la clasificación. Además me quedé con la sensación de que dejé todo en la pista. Di lo mejor de mí, esa es la mayor satisfacción, sobre todo porque estás representando a un país. No se pudo entrar a la final, pero quedé ahí, a 24 centésimas. Creo que si hubiera tenido más experiencia podría haberse dado.

—Al cruzar la meta, ¿sentías que habías bajado la marca?

—Cuando terminé me sentía muy bien. Sabía que mi mundial había terminado en ese momento, así que saludé a los otros atletas; y ahí Ceferino Mondino —uno de los entrenadores— me gritaba que mirara el tablero atrás mío. Ahí vi el récord, no podía creerlo. Quedé muy feliz con lo que hice y para mí esto es una medalla de oro. Los últimos 100 m fueron a puro corazón; y no corrí solo por mí, sino por todos los que están a mi lado en el día a día: el grupo de trabajo, mis compañeros de equipo, mi familia, mis afectos, mis sponsors.

La próxima cita de Bruno de Genaro será el Nacional U23 en Posadas; el 27 y 28 de agosto.

—¿Te sorprendió lo que conseguiste?

—El plan inicial con mi entrenador era correr y bajar la marca. Lo logramos y además entramos a la semifinal. Y la frutilla del postre fue el cuarto puesto en esa instancia y el récord nacional U20.

—¿La familia cómo lo vivió a la distancia?

—Un rato después de la semi hablé con ellos. Estaban muy felices, emocionados. Ellos son una parte fundamental de todo esto. Igual que mi entrenador Pedro, que estaba súper contento. Vuelvo el domingo al país así que el lunes a la tarde creo que voy a llegar por San Luis para festejar este logro junto a ellos.