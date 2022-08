Misión solidaria: juntan juguetes para celebrar el Día de las Infancias

El domingo 21 de agosto se celebra en todo el país el Día de las Infancias, y San Luis no queda exenta del festejo. En la ciudad hay varias fundaciones, iglesias, comedores, merenderos y vecinos que piden colaboraciones y ayudan para poder agasajar a los niños y niñas que por diversas razones no tienen acceso a juguetes o ropa en buen estado.

En Argentina, desde 1960, a partir de la recomendación de la Organización de Naciones Unidas, todos los años el tercer domingo de agosto se destina para recordar cuáles son los derechos que tienen los pequeños que habitan el mundo.

El Diario de la República realizó un recorrido por distintas barriadas para conocer cómo trabajan los vecinos que, con espíritu solidario, reciben donaciones y proyectan los festejos. Piden juguetes nuevos y usados, ropa en buen estado, útiles escolares, alimentos no perecederos; cualquier tipo de ayuda. Hacen extensiva la invitación a todos los que quieran colaborar ese día para agasajar a los más chicos.

En el barrio República

Graciela “Kitita” Merenda, una conocida vecina que siempre intenta ayudar a los que más necesitan, comentó que organiza una colecta de juguetes, leche, chocolate y golosinas para celebrar el Día de las Infancias en el barrio.

“Hacemos el mes completo de las infancias para festejar. Es todo el mes porque vamos a realizar el acompañamiento y la asistencia en algunos comedores y merenderos. Si alguna panadería quiere donar facturas o tortitas nos avisan y nosotras las mandamos al lugar en esa fecha que se hará el festejo”, dijo.

En su casa también habrá una fiesta, que será a fin de agosto. “Necesitamos juguetes, globos, cosas para armar piñatas, todo nos sirve, juguetes nuevos o viejos, acá los reciclamos, lavamos, acondicionamos y entregamos. Si cada comedor nos pide 100, intentamos darle 120”, expresó.

Para "Kitita" y su compañera Romina Ibaceta, celebrar este día es compartir y repartir alegría y amor. “La idea es mantener la magia de ser niño y festejar. Si bien debería ser todos los días, compartir esa jornada es muy importante porque ellos se sienten muy especiales. También intentamos contener a las familias, estamos por inaugurar una biblioteca que comenzamos desde cero y que ahora está bien equipada”, agregó la mujer.

Para colaborar con ellas, comunicarse al 2644620415.

Fundación Niños Felices

La Fundación Niños Felices se localiza en la esquina de avenida Intendente Aguirre Celi y Rawson, en la zona oeste de la ciudad. La administradora y creadora de la organización, Gabriela Alejandra Balbuena, contó que cumplirán once años de servicio a la comunidad.

“Esto nace a través de mi papá. Le surgió este amor por los niños y empezó a vender diarios para juntar dinero y darles de comer. Llegó a tener 90 chicos y les preparaba la comida todos los días, cuestión que es también nuestra idea o meta”, detalló.

Recordó que su padre estuvo a la cabeza del comedor durante 9 años hasta que murió a causa de un cáncer y el lugar cerró sus puertas. “Después de seis años decidí retomar lo que mi papá alguna vez dejó y comenzamos dando la merienda a 17 pequeños”, sostuvo.

Así, con el paso de los años, la cantidad de sonrisas creció y hoy son 120. “Esas vivencias con los niños fueron hermosas y empezamos a recibir las primeras donaciones. Con el tiempo surgieron ideas y se fueron armando”, comentó, al detallar sobre la historia del grupo solidario y sus acciones diarias.

Para celebrar el Día de las Infancias en la fundación, Gabriela y las 9 mujeres que la ayudan piden juguetes nuevos o usados y comida, con la idea de prepararles una gran merienda. “Alguien alguna vez me dijo que lo mejor que le podía pasar a un niño y a un ser humano es tener buenos recuerdos. El mejor recuerdo que le podés dar a un niño es tomarte un día para celebrárselo. Verlos con una sonrisa no solo le llena el alma a las personas que ayudamos, sino que también a los pequeños; ese día no lo van a olvidar nunca”, aseguró.

Reciben donaciones en la sede de la fundación. También está disponible el celular 2664500397 para coordinar.

Barrio Caldenes del Oeste

En el barrio Caldenes del Oeste hay una vecina que organizará un festejo para el domingo 21. Solicita comida, leche, gaseosas y juguetes. Andrea Soto comenzó hace cuatro meses con un roperito comunitario y para este año quiere alegrar a los vecinitos más pequeños. “Yo estoy ayudando a la gente del barrio y del costado del República. En el Facebook nos encuentran como "Roperito Mis Soles". Ver a los nenes con una sonrisa me pone feliz, ayudar a otra persona me pone feliz. Me gusta ayudar, me nace del alma”, afirmó.

Para colaborar, pueden visitar la casa 10 de la manzana 100 del barrio o comunicarse al 2664196300.