Y todos me miran

Por: Dafne Palacio

Michael Cinco, el diseñador filipino residente en Dubai, ciudad que alberga su atelier y sus vestidos sofisticados, es conocido por una creatividad innata y técnicas en alta costura. Sus diseños son tanto una obra de arte como un símbolo de estatus. Cinco, quien fundó su etiqueta en 2003, no deja de crecer y el vestuario de celebridades es una importante carta de presentación del artista que lookeó a Lady Gaga, Mariah Carey, Jennifer López, Beyonce y Rihanna, entre otras famosas y misses. Para el diseñador, un impresionante vestido de alfombra roja también puede ser una gran obra de arte. Su aporte a la moda es mantener viva la alta costura.

En mayo los puntanos tuvieron el exclusivo placer de presenciar la presentación de una de sus impactantes colecciones.

—¿Conocías Argentina? ¿Te gustó?

—Esta es mi primera vez en el país y en Sudamérica, de hecho estoy muy contento y es muy hermoso. Me gustó muchísimo e incluso San Luis me pareció maravilloso. Tiene un paisaje único, no esperé que fuera tan grandioso. Potrero de los Funes es muy pacífico y me trae mucha paz. No estoy acostumbrado a la naturaleza, sino a la ciudad.

— Presentaste una de tus colecciones para los puntanos. ¿Cuál es y qué te inspiró a crearla?

—Fue mi primer fashion show en Latinoamérica, especialmente aquí en San Luis, por eso admito que fue muy especial. Y me inspiré en colecciones de arte, especialmente en las pinturas de Gustav Klimt.

—Vestir a celebrities es una de las cosas que hicieron despegar tu carrera. ¿A qué celebridad no has vestido aún y te gustaría?

—He colaborado con muchas celebrities. ¡Amé vestir a Jennifer López! De hecho, una de las últimas que vestí fue a Gloria Trevi y Maluma usó varios de mis diseños para sus conciertos. Sueño con vestir a celebrities como Cate Blanchett. Otro de mis sueños es Madonna y también me gustaría trabajar con misses latinoamericanas.

—¿Qué sueño personal crees que te queda por cumplir?

—Al principio me costó despegar. Trabajé muy duro para perseguir mis metas y pude concretar muchos sueños. Mientras crecía, nunca imaginé que se convertiría en lo que es hoy mi marca a nivel mundial. Y respecto a mí, personalmente, uno de mis deseos es viajar mucho más y descubrir el mundo. Amaría hacerlo, porque eso me inspira en mi trabajo y pienso en una nueva colección, aunque mi verdadero gran sueño personal es viajar junto con toda mi familia. No pude hacerlo antes por la COVID-19, pero afortunadamente ahora sí. ¡Los amo!

—¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

—Lo más importante es que cuando creo ropa, las personas se sientan felices. Yo creo lo que la mujer sueña y lo convierto en realidad. ¡Eso es lo más importante para mí!

—¿Qué crees que debería tener un buen diseñador?

—Tiene que trabajar duro, tener buen gusto y ser creativo. Lo más importante es que debe saber que siempre gana la mujer. Ese es el factor principal para convertirte en un buen diseñador, ser generoso con el cliente.

—En redes sociales y en tu página web dice que una mujer que viste un Michael Cinco tiene dinero. ¿Esto es así?

—¡Es un chiste eso! Cualquier mujer puede usar un Michael Cinco. Una vez alguien me preguntó quién puede usar un diseño mío y con humor le respondí “la que tenga dinero”, pero es solo una broma. Yo creo ropa para todos, no solo para mujeres ricas. Siempre dije también en mi Instagram que quien use un Michael Cinco puede impactar a un rey o príncipe, pero es solo marketing. Cualquier clienta que venga a preguntarme si puedo crear para ella voy a complacerla, no elijo yo a las personas; una de las cosas más importantes para mí es que el diseño encaje perfectamente en ella.

—Si tuvieras que definirte en tres palabras ¿cuáles serían?

— Simple, palpable y adorable.

—¿Hay algo que te pone nervioso o ansioso?

—Por supuesto. Antes de un show siempre me siento nervioso, como cualquier diseñador. Creo que a todos nos sucede. En mi caso, porque es muy importante lo que la gente va a decir después. ¡Es mucha presión!