El desarrollo del músculo tecno

Con sonidos noventeros de colores ítalo disco, electro pop y house, Juampi Malvasio, más conocido como “Electrochongo”, llega por primera vez a San Luis para presentar su DJ set bailable con momentos de show performático. La cita es este viernes a las 23 en Casa Wicca, Belgrano 445, y compartirá pista con DJ Shunyata. El domingo seguirá su gira en la provincia en Club 103, de Villa Mercedes.

Solo con su teclado, el artista hacía canciones e invitaba a otras personas a cantar, hasta que en un momento decidió ponerles su voz a los temas que él mismo producía. “Pero lo hacía bastante mal, entonces me anoté en un conservatorio y cursé la carrera de canto lírico. También estudié Técnico de Grabación y Mezcla, y sigo especializándome, ya que produzco discos de otros artistas”, contó Juampi.

Como un chiste entre amigos y como se dedica al fisicoculturismo, lo apodaron Electrochongo. A él le pareció gracioso y lo dejó como seudónimo artístico, aunque no descarta en un futuro usar su nombre real. De todos modos, sabe que su alter ego quedó muy grabado en la memoria de sus seguidores. “El hecho de haber elegido como modo de vida el fisicoculturismo llevó a que me pongan ese mote, es como un alter ego, pero también soy yo, a veces imitando a otra gente. Quizá por un lado puede ser que me ponga una coraza de personaje y por otro, soy yo en primera persona”, expresó.

Para el show de hoy, Juampi promete presentar los singles que publica en las plataformas digitales, como "Fetiche", "New age" y "Te conozco más sin ropa" en formato electrónico en vivo, con teclados tocados en directo. "Si bien hay un espíritu rockero, el show tiene un concepto similar a un DJ set. Apenas me detengo en algunos momentos para ver si quieren descansar o seguir, pero todo lo que hago es bailable; el ritmo no para nunca”.

Para agendar

Hoy (San Luis), domingo (Villa Mercedes)

A las 21

Lugar: Casa Wicca (San Luis), Club 103 (Villa Mercedes)

El recital forma parte de una pequeña gira que también lo llevará a Río Cuarto y Córdoba capital. Mientras muestra su música en diferentes ciudades, saca poco a poco algunas canciones de un disco con un estilo que denominó retrofuturista y que luego va a englobar en un disco que llamará Fetiche. “También, estoy presentando un EP de un dúo que armé con el dibujante Gustavo Sala, que se llama ‘Fiambre moderno’, donde él le pone su impronta a las letras y yo a la música”.

Redacción/MGE