Brindan talleres sobre violencia y consultas médicas gratuitas

Mediante un trabajo en conjunto entre los ministerios de Seguridad de la Provincia y de la Nación, llegó el Programa Construir Seguridad Ciudadana a Villa Mercedes. Desde ayer y hasta hoy brindan talleres y charlas abiertas de prevención de distintos tipos de violencia y de delitos. Es en la Plaza de la Integración Verónica Bailone a partir de las 9:30, donde también el área de Salud recibe consultas médicas y entrega medicamentos de forma gratuita a través del Programa nacional Remediar.

Las actividades son en dos tráileres que están montados en el predio ubicado por calle Aviador Origone y Miguel Cerutti, en la zona Estación. Mientras que uno funciona como aula móvil, el otro lo hace como oficina y consultorio de atención al público.

"Venimos a interactuar e intercambiar experiencias, que es lo que lo hace enriquecedor. Abordamos problemáticas que existen en todo el país, con las particularidades de cada región, como la prevención de noviazgos violentos, de situaciones de trata, resoluciones alternativas de conflictos, bullying, prevención de delitos cibernéticos, maltrato a adultos mayores, entre otras", mencionó Cecilia Sarobe, una de las encargadas de brindar los talleres.

Ayer participaron los agentes de la Policía Municipal y de Tránsito, y trabajaron distintos conceptos de la comunicación, orientados a enriquecer su desempeño.

Otros operativos: el Registro Civil continúa este viernes con los trámites de actualización del DNI en el Palacio de los Deportes, entregan turnos a partir de las 9. Además habrá vacunación para Hepatitis B, doble adultos y contra COVID-19.

"También vamos a los colegios, que es un ámbito ideal para hablar con los chicos desde muy temprana edad sobre estas cuestiones sensibles y que nos atraviesan a todos y todas", expresó la mujer y añadió: "Es una forma de pensar la seguridad no solamente en términos de poner más policías, sino integrales, donde los derechos se implementen y funcionen, y que las violencias bajen".

Este jueves las talleristas estuvieron en el Colegio N° 17 V Brigada Aérea y hoy será el turno de la Escuela N° 40 "Doctor Ricardo Rojas".

Hay quienes aprovecharon la oportunidad para hacer una consulta médica sin costo. "Justo pasaba, me puse a conversar con la gente y me voy a hacer un chequeo. Recién pasó mi señora y ahora sigo yo, me parecen muy bien este tipo de actividades", comentó Julio Aguilera, un vecino de la zona. Además de tomar la presión arterial y otros procedimientos de rutina, los profesionales también realizan electrocardiogramas.

Con respecto a la entrega de medicamentos del Remediar, el único requisito que deberán presentar es la receta. "En este caso, es la Provincia de San Luis quien nos brinda personal de salud para las consultas médicas. El tráiler está equipado con dos consultorios y dos oficinas, que ponemos a disposición de cualquier agencia, provincial o municipal, para que puedan usarlas y descentralizar algún servicio puntual que lo requiera, y así, facilitar el acceso", explicó el agente territorial a cargo de la logística de las actividades Santiago Yasky.

