"No sé si vuelva a la Liga de Gobernadores; es casi un club social"

El viernes fue el aniversario número 41 de Radio Nacional San Luis. Y en medio de una programación especial, fue invitado el Gobernador. Además de hacer una descripción histórica de la emisora estatal y de los programas radiales que condujo, Alberto Rodríguez Saá aprovechó para dar su visión de temas de actualidad como su participación en la Liga de Gobernadores. “No sé si vuelva a la Liga de Gobernadores”, adelantó sobre una decisión que se venía vislumbrando.

“Comenzó con una expectativa de que íbamos a hablar de los temas federales y que le íbamos a hablar al país de los temas que el país no resolvía”, explicó sobre el origen del bloque conformado exclusivamente por mandatarios justicialistas. Y ahondó en los motivos: “Se empezó con el tema de la Corte; en el camino se bastardeó, en el Senado se bastardeó. Hoy creo que está híper bastardeado y me temo que ya se esté planteando otro proyecto peor. El proyecto originario era para todos, en un clima de unidad, que todos los gobernadores, sean del partido que fueren, pudieran proponer cuatro personalidades de su provincia y que el presidente eligiera uno, y armara una Corte Federal con nombres nuevos, con mujeres, equilibrada. Pero todo esto se fue deformando. Pero después, ¿qué tenemos que hablar los gobernadores? Hambre, desocupación, deuda externa, los grandes problemas y llevar soluciones. ¿Ahora qué están hablando los gobernadores? En la última reunión hicieron una carta para pedirle al jefe de Gabinete que el presupuesto sea federal. Eso ya es casi un club social. No me gusta así, no tiene que ser así, debe tener una mirada más grande, una mirada del interior, más generosa, más del país”, dijo para justificar su determinación de alejarse.

En otro tramo de la entrevista, Rodríguez Saá elevó una crítica a todos los gobiernos nacionales sin distinción de color político. “El oficialismo tiene una gran responsabilidad y no está gobernando bien. Estamos con un gobierno, que viene de otro gobierno pésimo, y el otro pésimo para atrás y más para atrás. ¿Por qué son todos pésimos? En el 83 teníamos un discurso que era el problema de la desocupación, la situación económica y social, las Malvinas, los desaparecidos, el Beagle y la deuda externa, ¿cuáles son los problemas hoy?”, sostuvo, en referencia a que el único inconveniente que se solucionó fue el conflicto limítrofe del Canal de Beagle.

Alberto no se fue de la radio pública sin hablar de la grieta, a la que consideró que “no nos lleva a nada”, y a la que definió como “una moneda de dos caras”. “Hay dos maneras de conducir un país, una provincia, un municipio. Se conduce para todos, esa es una. La otra es si gobernás para una facción, para un grupito, entonces el otro se enoja, y se retroalimentan y se forma la grieta. ¿Y qué genera la grieta? Genera hambre, desocupación, deuda externa, presupuesto desequilibrado, falta de planes, falta de esperanza”, describió con claridad.